Экология 15 марта 2023, 16:15 РЭО: почти 100 тысяч специалистов требуется отрасли по обращению с отходами

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Отрасль по обращению с отходами в России испытывает кадровый дефицит в 100 тысяч специалистов, в том числе высокотехнологичных, сообщили в Российском экологическом операторе.

«Наша отрасль в каком-то смысле молодая, и, конечно, ей требуются специалисты самого широкого формата, как высокотехнологичные, так и рабочие кадры. Сейчас ощущается дефицит примерно в 100 тысяч кадров. Для устранения нехватки был создан консорциум „Экономика замкнутого цикла“, куда вошли 21 вуз, отраслевые компании, ключевые игроки отрасли обращения с отходами. И совсем недавно мы объявили о создании первой базовой кафедре Российского экологического оператора в высшем учебном заведении. На базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова будут готовить кадры в области экономики замкнутого цикла. Предстоит еще большая работа в этом направлении, и рассчитываем на активное участие всех тех, кто связан с отраслью», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В РЭО сообщили также о прогнозе динамики потребности в кадровом обеспечении к 2030 году. Занятость в отрасли по обращению с отходами может вырасти до 6,4 млн человек (на 116,8 тысячи человек больше, чем в 2021 году). Там также рассказали о наиболее востребованных специалистах — это рабочие специальности (водители мусоровозов, сортировщики).

Кроме того, в Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке РЭО, провели экспертные сессии, в ходе которых определили 29 профессий, по которым требуется определить образовательные стандарты.

«Наша главная задача — устранить кадровый дефицит. Сделать это возможно в том числе благодаря разработке образовательных программ и созданию таких кафедр на базе вузов», — добавил глава РЭО.