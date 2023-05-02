Экология 02 мая 2023, 16:12 РЭО: пластик стал самым популярным вторсырьем для купли-продажи в апреле

Читать 360tv в

Стоимость сделок достигла 14,3 млн рублей.

Лоты с полимерными отходами стали самыми продаваемыми в апреле на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора.

Реклама

«По итогам апреля самым продаваемым видом вторичных ресурсов стали полимерные отходы. Компании выставили лотов на 14 388 428 рублей. Объем продаваемых товаров составил 399 тонн. Лоты выставляли компании со всей страны, мы видим, что площадка уже активно используется как крупными, так и малыми игроками отрасли», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Компании выставили на продажу такие вторичные ресурсы, как ПЭТ, флекса, ПП, ПНД.

«ЭТП по купле-продаже вторсырья была создана в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России, в том числе для совершенствования процесса исполнения расширенной ответственности производителя (РОП). Зарегистрированные пользователи имеют возможность не только торговать вторсырьем, но и заказывать услугу по исполнению РОП у проверенных утилизаторов. Мы постоянно совершенствуем площадку и учитываем замечания от ее пользователей», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились свыше 750 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 696 миллионов рублей.