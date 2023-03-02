Экология 02 марта 2023, 15:26 РЭО планирует 17 выпусков облигаций для 14 субъектов РФ до конца года

Читать 360tv в

Российский экологический оператор запланировал в 2023 году 17 выпусков облигаций на 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на форуме «Стратегическая сессия российского долгового рынка». Российский экологический оператор запланировал в 2023 году 17 выпусков облигаций на 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на форуме «Стратегическая сессия российского долгового рынка».

Реклама

«Дальше у нас в этом году планируется еще 17 выпусков. Очень надеемся, что выйдем на 60 миллиардов рублей выпуска облигаций в этом году. Часть выпусков наших облигаций будут зелеными, то есть будем размещаться в устойчивом секторе Московской биржи. Под все эти проекты уже разработана проектно-сметная документация, часть этих проектов поддерживают сами субъекты РФ, причем поддержка достаточно существенная», — сказал Королев.

Проекты, которые будут профинансированы за счет средств от выпуска облигаций в 2023 году, будут реализовываться в 14 субъектах РФ. Объем выпусков облигаций планируется от 0,57 до 12,52 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 90 млрд рублей.

В январе 2023 года РЭО разместил дебютный выпуск облигаций на 1,6 млрд рублей. Средства направили на создание комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тульской области. Россельхозбанк выступил якорным инвестором.