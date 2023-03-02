02 марта 2023, 15:26
РЭО планирует 17 выпусков облигаций для 14 субъектов РФ до конца года
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«Дальше у нас в этом году планируется еще 17 выпусков. Очень надеемся, что выйдем на 60 миллиардов рублей выпуска облигаций в этом году. Часть выпусков наших облигаций будут зелеными, то есть будем размещаться в устойчивом секторе Московской биржи. Под все эти проекты уже разработана проектно-сметная документация, часть этих проектов поддерживают сами субъекты РФ, причем поддержка достаточно существенная», — сказал Королев.
Проекты, которые будут профинансированы за счет средств от выпуска облигаций в 2023 году, будут реализовываться в 14 субъектах РФ. Объем выпусков облигаций планируется от 0,57 до 12,52 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 90 млрд рублей.
В январе 2023 года РЭО разместил дебютный выпуск облигаций на 1,6 млрд рублей. Средства направили на создание комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тульской области. Россельхозбанк выступил якорным инвестором.
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