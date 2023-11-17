Экология 17 ноября 2023, 09:31 РЭО передаст новым регионам более 11 тысяч контейнеров для ТКО РЭО

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Российский экологический оператор передаст ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям 11 451 контейнеров и бункеров, а также 150 мусоровозов и другой специализированной техники. Также при поддержке РЭО были разработаны территориальные схемы обращения с отходами Запорожской и Херсонской областей.

«РЭО реализует мероприятия по развитию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории новых регионов. Для обеспечения экологической безопасности новых регионов и предоставления населению качественной услуги по сбору и транспортированию ТКО в 2023 году РЭО осуществляет закупку для передачи органам исполнительной власти новых регионов контейнеров, бункеров и специализированной техники. Всего в 2023 году запланировано передать 11 451 единицу контейнеров и бункеров и 150 единиц специализированной техники — 121 мусоровоз, 19 бункеровозов и 10 единиц иной специализированной техники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В разрезе регионов, в соответствии с их заявками, запланировано поставить ДНР — 4042 контейнера и бункера и 31 единицу специализированной техники; ЛНР — 1907 и 57 соответственно; Запорожской области — 3972 и 30 единиц; Херсонской области — 1530 и 32 единиц.

«РЭО передал регионам запланированные на 2023 год 11 451 единицу контейнеров и бункеров. Также осуществлена передача 119 единиц специализированной техники для обращения с ТКО. В полном объеме передана специализированная техника в Херсонскую область и Донецкую Народную Республику. Поставка оставшихся единиц специализированной техники для Запорожской области и Луганской Народной Республики будет осуществлена в ноябре 2023 года», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Кроме того, уполномоченные органы исполнительной власти Запорожской и Херсонской областей разработали при поддержке РЭО территориальные схемы обращения, а также их электронные модели.

Территориальные схемы обращения с отходами Запорожской и Херсонской областей утверждены постановлением Правительства Запорожской области от 10 ноября 2023 года № 385 и приказом Министерства природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области от 1 ноября 2023 № 37.

Утверждение территориальных схем и создание предусмотренных ими новых объектов позволит регионам достичь показателей по 100% обработке, достигнуть значительной доли утилизации ТКО и обеспечить жителей регионов качественной услугой по обращению с ТКО.

На комплексных объектах планируется осуществлять деятельность по обработке, утилизации и размещению отходов. Указанные объекты планируется расположить в Мелитопольском и Бердянском районах Запорожской области, а также в Алешкинском, Геническом и Каховском муниципальных округах Херсонской области.