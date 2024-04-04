Экология 04 апреля 2024, 10:00 РЭО ответил на более 40 вопросов по работе реестра утилизаторов РЭО

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Российский экологический оператор и Росприроднадзор провели семинар, посвященный реестру утилизаторов, который заработал в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП) с 2024 года. На мероприятии, которое прошло в Москве 3 апреля, гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова ответили на более чем 40 вопросов по работе реестра.

«Одна из основных ролей в механизме РОП изначально отведена утилизаторам. Созданный реестр утилизаторов является инструментом, который защищает права и интересы всех добросовестных участников реформы. Согласно постановлению, теперь исполнять обязательства в рамках РОП возможно в том числе путем заключения договора с утилизатором, включенным в реестр. Мы видим заинтересованность утилизаторов в диалоге на эту тему. Реестр уже работает и активно наполняется. Отдельные компании уже включены реестр, кто-то ожидает выездной оценки», — отметил Денис Буцаев.

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Решение о включении в реестр утилизаторов принимается Росприроднадзором после тщательной оценки заявлений и проведения выездной оценки (при необходимости). Крайне важно перед принятием решения о включении организации в реестр проверить его оборудование, каждую линию и оценить их мощность, чтобы не допустить в последующем выдачу «липовых» актов утилизации, подчеркнули в РЭО

Большая часть вопросов связана с ошибками в предоставлении документов, указал глава РЭО. По данным РПН, большинство подавших заявления допустили ошибки в них либо не прикрепили требуемые документы.

«Сейчас к нам пришло 249 заявлений от утилизаторов, из них 52 на рассмотрении, остальные пока не смогли подать заявление — допустили ошибки, либо не предоставили необходимые документы. В ближайшие месяцы будем обращать внимание на действия производителей. Мы готовы помогать всем добросовестным участникам отрасли. Остальным будем объяснять, что обходя закон, они наносят вред отрасли и государству — это недопустимо», — сказала Светлана Радионова.

К числу основных ошибок при подаче заявления относится несоблюдение требований к разработке технологического регламента предприятия, например, непредоставление документов на продукцию. Зачастую есть несоответствие сведений в заявлении и прилагаемых документах. Чтобы избежать типовых ошибок, пакет документов необходимо формировать в строгом соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года № 2400.

Пример из практики: в заявлении указан один вид оборудования, а паспорт приложен на совершенно другую установку. Либо заявлено оборудование, которое согласно технической документации не предусматривает изготовление требуемого продукта утилизации.

Также трудности возникают с правоустанавливающими документами, когда юридически не подтверждается законность владения таким оборудованием, поэтому на каждый вид оборудования должны быть приложены правовые основания (договоры купли-продажи, акт приема- передачи, товарные накладные и т. д.).

«Мы получаем вопросы касательно того, где можно сейчас ознакомиться с реестром. Информация об утилизаторах размещается на официальном сайте ЕФГИС УОИТ и обновляется на постоянной основе. В данный момент информацию можно найти в разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров». Информация доступна неограниченному кругу лиц, прохождение регистрации или авторизации для доступа к ней не требуется», — рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Чтобы утилизатору попасть в реестр, необходимо подать заявление. Сделать это можно тремя способами: через государственную информационную систему ЕФГИС УОИТ, портал госуслуг и с помощью сервиса Росприроднадзора. Наиболее ясное и интуитивно понятное управление имеет ЕФГИС УОИТ, чьим оператором является РЭО. Компания в оперативном режиме оказывает поддержку в подаче заявлений.

В заявлении указывается информация об утилизируемых отходах, производимой продукции и/или вторичном сырье. К заявлению прикладывается технологический регламент предприятия и техническая документация на оборудование.