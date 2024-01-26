Экология 26 января 2024, 18:47 РЭО оценил в 300 млрд рублей стоимость проектов в сфере ТКО на ближайшие 6 лет РЭО

Читать 360tv в

Стоимость проектов в сфере ТКО, которые поддержит Российский экологический оператор, составляет 300 млрд рублей. В рамках проектов будут построены мощности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в 65 регионах России. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев на сессии «Переход на экономику замкнутого цикла: новая система». Сессия прошла 26 января в рамках «Дня экологии» на выставке «Россия» в Москве.

«Фактически в нашем пайплайне проектов на 300 млрд рублей в 65 субъектах Российской Федерации, которые мы готовы поддержать. У нас даже есть заключенные концессии. В 2024 году мы готовы профинансировать еще проектов на 90 млрд рублей. Это проекты, по которым уже есть проектно-сметная документация, госэкспертиза и по которым заключено концессионное соглашение. То есть темпы достаточно серьезные, мы идем с опережением», — сказал Сергей Королев.

Реклама

В перечень с финансированием в 2024 году вошли 24 проекта в 18 субъектах РФ.

Всего отрасли по обращению с ТКО до 2030 года требуется 450 млрд рублей инвестиций. Они будут направлены на создание мощностей по обработке (22 млн тонн), утилизации (14,2 млн тонн) и размещению (11,9 млн тонн).

Доля проектов с участием РЭО из них составляет примерно 67%. В рамках этих проектов с использованием мер поддержки РЭО с 2024 по 2030 год будут построены мощности по обработке (17,4 млн тонн), утилизации (6,6 млн тонн) и размещению (8,3 млн тонн) в 65 субъектах.

«Сбер как системообразующий банк также активно участвует в финансировании объектов обращения с отходами. Мы уже предоставили 60 млрд рублей на создание инфраструктуры переработки и утилизации ТКО в 10 регионах страны. До 2026 года мы запланировали финансирование таких проектов в 49 регионах, суммарный пайплайн данных сделок у Сбера составляет более 200 млрд рублей. В целом по оценке Сбера, потенциал отрасли по созданию мощностей сортировки и переработки на горизонте до 2030 года составляет 535 млрд рублей», — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Дальнейшее развитие отрасли, отметила Завьялова, в продолжении системной поддержки проведения реформы, участников отрасли и её инвесторов, а также в стимулировании спроса на продукцию из вторичного сырья.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов подчеркнул важность института расширенной ответственности производителя (РОП).

«Один из ключевых инструментов для привлечения инвестиций в отрасль — это, конечно, институт расширенной ответственности производителя. Но игроков рынка надо стимулировать для его исполнения. И что еще идеологически важно. Переход на экономику замкнутого цикла это, в первую очередь, перестройка мышления всех участников отрасли: чиновников, бизнеса и граждан», — отметил Рашид Исмаилов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.