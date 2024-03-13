Экология 13 марта 2024, 10:53 РЭО оценил проекты конкурса юннатов в номинации по обращению с отходами РЭО

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Эксперты Российского экологического оператора оценили работы участников Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского. Юные активисты представили проекты в сфере экологии, в том числе по обращению с отходами. Финалисты представят свои работы на заключительном этапе конкурса.

«РЭО выступил партнером Всероссийского конкурса юннатов, в рамках которого юные россияне представили проекты по экологическому мониторингу и те, которые касаются нашей сферы обращения с отходами. Мы видим, что молодому поколению сильно откликается экоповестка и они готовы узнавать больше о том, как устроена система обращения с отходами, как устроена экономика замкнутого цикла, они также интересуются, какой вклад могут внести в экологическое будущее нашей страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Участники в возрасте от 10 до 18 лет из 75 субъектов РФ заявили для участия исследовательские работы в 17 номинациях, в том числе в таких, как «Экологический мониторинг», «Геоинформатика», «Зеленая энергетика», «Зеленая инженерия», «Обращение с отходами».

«Представители РЭО вошли в жюри и оценили проекты школьников. Всего на муниципальном этапе было подано 10 тысяч заявок, из них для участия к федеральному заочному этапу конкурса было отобрано 683 проекта: 60 — коллективных; 623 — индивидуальных. По экологическим номинациям проекты представили 160 конкурсантов, сегодня мы представляем шорт-лист финалистов в номинации по обращению с отходами. Им ещё предстоит защитить свои проекты и побороться за победу в финале конкурса. Наша тематика все чаще привлекает внимание молодежи, которой хочется активно участвовать в защите окружающей среды родной страны», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В номинации «Обращение с отходами» в финале конкурса будут представлены:

— Сапунов Михаил, МБУДО «Детский эколого — биологический центр „Росток“, г. Воронеж, „Исследование деструкции рыночных образцов упаковочных материалов“;

— Бакшудаева Любовь, МОБУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа», Республика Калмыкия, «Разработка пленочных съедобных биоразлагаемых покрытий на основе хитозана»;

— Федеряев Алексей, МБОУ СОШ № 4 им. А. В. Суворова, Краснодарский край, «Экологическое мышление. Как жить в гармонии с природой и другими людьми»;

— Князева Анна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза В. А. Бурматова», Владимирская область, г. Ковров, «Направления переработки макулатуры в городе Коврове Владимирской области»;

— Комаров Кирилл, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя России И. В. Ткаченко, Амурская область, г. Тында, «Творчество как способ борьбы с мусором»;

— Кузнецова Полина, МАОУ средняя общеобразовательная школа № 29 «Университетская», г. Липецк, «Возможности утилизации пластиковых отходов с помощью жуков»;

— Титова Ирина, МБОУ «Средняя школа № 26 с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла», г. Иваново, «Очистка сточных вод текстильных производств с использованием плазменно-каталитического реактора барьерного разряда с последующей регенерацией каталитических материалов»;

— Мосевнин Кирилл, ГБОУ Центр дополнительного образования «Малая академия наук», г. Севастополь, «Получение оксида вольфрама из твердосплавных отходов и исследование его фотокаталитических свойств»;

— Лаврова Юлиана и Грекова Диана, МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11, Приморский край, «Спасем океан от мусора!»;

— Малахова Софья, ГБНО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», Эколого-биологический центр «Крестовский остров», г. Санкт-Петербург, «Разработка технологии производства биопластика на основе кожуры апельсина»;

— Столярова Екатерина, МБУДО Станция юных натуралистов, Свердловская область, Асбестовский городской округ, «Получение биогумуса в домашних условиях и его свойства».

Проведение финала в формате онлайн пройдет с 8 по 12 апреля 2024 года. Информация о проведении финального этапа размещена на официальном сайте конкурса. Итоги будут объявлены 19 апреля.