19 мая 2023, 15:35
РЭО отобрал 39 лучших студенческих экоклубов для «Зеленой лиги»
Российский экологический оператор отобрал в состав «Зеленой лиги» 39 лучших студенческих экоклубов из 27 регионов России.
В мае студенты Зеленой лиги проведут серию мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи в сфере раздельного сбора отходов (РСО), повышение знания о реформе в сфере обращения с ТКО, переработки и рационального использования ресурсов, а также на раннюю профориентацию и популяризацию профессий сферы обращения с ТКО.
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«В 2023 году РЭО совместно со Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов „Делай!“ запустил программу по развитию студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. В марте состоялся конкурс, по результатам которого в состав „Зеленой лиги“ вошли 39 студенческих экоклубов из 27 регионов нашей страны. Цель проекта — поддержать студентов в их экологических и эковолонтерских инициативах, а также сформировать сообщество молодых профессионалов в сфере экологии, природопользования, сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В состав «Зеленой лиги» вошли клубы:
- ArcticFox, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова;
- «Территория жизни», Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ);
- Студенческое экологическое общества «Экоинициатива», Волгоградский государственный университет;
- Молодежное студенческое волонтерское объединение «Эко-клуб ВГСПУ», Волгоградский государственный социально-педагогический университет;
- Научное общество «Эколог», Санкт-Петербургский горный университет;
- Экологический клуб, Читинская государственная медицинская академия;
- Экологический клуб, Мелитопольский государственный университет;
- Трудовой экологический отряд КБГУ «Зеленый дозор», Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова;
- Экологический клуб, Кемеровский государственный университет;
- «СтудЭкоДвиж», Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК);
- Студенческое самоуправление ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, Луганский государственный аграрный университет;
- Экологический клуб ESGubkin, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина;
- Экоклуб РГУТИС, Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС);
- Волонтёрский Центр НИУ МГСУ МФ, Мытищинский филиал Национального исследовательского Московского государственного строительного университета;
- ВЦ «Вместе» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана;
- Экологический клуб НГЛУ «Homeco», Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова;
- ЭкоИнициативы, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет;
- Эковолонтерская лига «Ветер перемен», Сибирский государственный университет геосистем и технологий;
- Эколого-экономический клуб НГУЭУ, Новосибирский государственный университет экономики и управления;
- Водопад, Сибирский государственный университет водного транспорта;
- Студенческий экоклуб КОДАМА, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин);
- Экологический клуб, Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина;
- Экологический клуб, Дальневосточный федеральный университет;
- Зеленый проект, Уфимский университет науки и технологий;
- Чистая совесть, Петрозаводский государственный университет;
- Студенческое отделение ВОО волонтеров-экологов «Делай!» в Крымском Федеральном университете им В. И. Вернадского,
- Экологическое объединение Южного федерального университета;
- Экоклуб ЮРИУ РАНХиГС «Эковолонтеры»;
- Экологический волонтерский отряд ECOteam RSU, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина;
- ALTER ECO, Самарский филиал Московского городского педагогического университета;
- Экологический клуб СамГТУ «Жизнь», Самарский государственный технический университет;
- Трудовой экологический отряд «Нефрит» ФГБОУ ВО «СГЮА», Саратовская государственная юридическая академия;
- Экологический клуб, Невинномысский химико-технологический колледж;
- Экологическое движение волонтёрского центра ТГТУ «BeNature», Тамбовский государственный технический университет;
- Экологический клуб ТПУ им. Л. П. Рихванова
- Чистый университет ТГУ, Национальный исследовательский Томский государственный университет;
- Экологический добровольческий корпус «Сохраняй» (Экокорпус «Сохраняй»), Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;
- Зеленая ECOномика, Тульский государственный университет;
- Экологическое направление Волонтерского центра ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.
«По специально разработанным методическим материалам студенты проведут более 50 экологических уроков для школьников, а также более 25 профориентационных лекций с участием экспертов в сфере обращения с ТКО для своих сверстников в высших и средних специальных учебных заведениях», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Студенты уже провели лекции, которые посетили 99 участников, в таких учебных заведениях, как РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Самарский государственный технический университет, Тульский государственный университет, Кемеровский государственный университет, Уфимский университет науки и технологий.
Экоуроки, участниками которых стали более 480 человек, прошли в таких учебных заведениях, как РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина (школа № 1208 и школа № 1560 «Лидер»), Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (школа № 138), Новосибирский государственный университет экономики и управления (школа № 54, Новосибирск), Уфимский университет науки и технологий (школа № 108), Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Самарский государственный технический университет (школа № 10 «Успех»), Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (МОУ СОШ № 3 и МОУ ЦО № 2 г. Ясногорска), Тульский государственный университет (МБОУ ЦО 34, Яснополянская школа им. Л. Н. Толстого, 7 классы), Кемеровский государственный университет (17 гимназия, 8 класс), Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СОШ № 169).
В ряде регионов запланированы выездные лекции на объекты по обращению с ТКО. На предприятия отправятся студенты Кемеровской, Новосибирской, Омской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей и Кабардино-Балкарской Республики. Для них специалисты комплексов по обработке отходов проведут экскурсии по предприятиям и подробно расскажут о принципе их работы.
Экскурсии уже посетили студенты таких вузов, как Новосибирский государственный университет экономики и управления, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Тамбовский государственный технический университет
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин).
Мероприятия продолжатся после летних каникул: экологические клубы планируют организовать более 120 уроков и 80 профориентационных лекций, а также собрать 25 групп студентов для посещения объектов по обращению с ТКО.
Проект будет представлен на отдельном стенде на Молодежном дне Х Невского международного экологического конгресса, который состоится 24 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетят 60 студентов Зеленой лиги из разных регионов страны, а 5 лучших активистов получат возможность поучаствовать в основной программе конгресса.
Также с 12 по 14 мая на базе отдыха СГЮА «Юрист» состоялся ежегодный Образовательный слет волонтеров-экологов «Нефрит», организованный трудовым экологическим отрядом академии «Нефрит» при поддержке РЭО и ВОО волонтеров-экологов «Делай!».
Участники слета прослушали серию лекций на экологическую тематику от разных экспертов и приняли участие в мастер-классах, а также в командообразующих и практикоориентированных тренингах.
Основными задачами будущих эковолонтеров стали подготовка и защита «зеленых проектов» — проектов в сфере экологии, самые успешные из которых будут реализованы на территории Саратовской области.
Узнать новости программы можно в сообществе в социальной сети «ВКонтакте», за проектом уже следит более 19 тысяч человек.
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