Экология 19 мая 2023, 15:35 РЭО отобрал 39 лучших студенческих экоклубов для «Зеленой лиги»

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Российский экологический оператор отобрал в состав «Зеленой лиги» 39 лучших студенческих экоклубов из 27 регионов России.

В мае студенты Зеленой лиги проведут серию мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи в сфере раздельного сбора отходов (РСО), повышение знания о реформе в сфере обращения с ТКО, переработки и рационального использования ресурсов, а также на раннюю профориентацию и популяризацию профессий сферы обращения с ТКО.

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«В 2023 году РЭО совместно со Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов „Делай!“ запустил программу по развитию студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. В марте состоялся конкурс, по результатам которого в состав „Зеленой лиги“ вошли 39 студенческих экоклубов из 27 регионов нашей страны. Цель проекта — поддержать студентов в их экологических и эковолонтерских инициативах, а также сформировать сообщество молодых профессионалов в сфере экологии, природопользования, сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В состав «Зеленой лиги» вошли клубы:

ArcticFox, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова; «Территория жизни», Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ); Студенческое экологическое общества «Экоинициатива», Волгоградский государственный университет; Молодежное студенческое волонтерское объединение «Эко-клуб ВГСПУ», Волгоградский государственный социально-педагогический университет; Научное общество «Эколог», Санкт-Петербургский горный университет; Экологический клуб, Читинская государственная медицинская академия; Экологический клуб, Мелитопольский государственный университет; Трудовой экологический отряд КБГУ «Зеленый дозор», Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова; Экологический клуб, Кемеровский государственный университет; «СтудЭкоДвиж», Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК); Студенческое самоуправление ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, Луганский государственный аграрный университет; Экологический клуб ESGubkin, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина; Экоклуб РГУТИС, Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС); Волонтёрский Центр НИУ МГСУ МФ, Мытищинский филиал Национального исследовательского Московского государственного строительного университета; ВЦ «Вместе» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана; Экологический клуб НГЛУ «Homeco»,​​ Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова; ЭкоИнициативы, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет; Эковолонтерская лига «Ветер перемен», Сибирский государственный университет геосистем и технологий; Эколого-экономический клуб НГУЭУ, Новосибирский государственный университет экономики и управления; Водопад, Сибирский государственный университет водного транспорта; Студенческий экоклуб КОДАМА, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин); Экологический клуб, Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина; Экологический клуб, Дальневосточный федеральный университет; Зеленый проект, Уфимский университет науки и технологий; Чистая совесть, Петрозаводский государственный университет; Студенческое отделение ВОО волонтеров-экологов «Делай!» в Крымском Федеральном университете им В. И. Вернадского, Экологическое объединение Южного федерального университета; Экоклуб ЮРИУ РАНХиГС «Эковолонтеры»; Экологический волонтерский отряд ECOteam RSU, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина; ALTER ECO, Самарский филиал Московского городского педагогического университета; Экологический клуб СамГТУ «Жизнь», Самарский государственный технический университет; Трудовой экологический отряд «Нефрит» ФГБОУ ВО «СГЮА», Саратовская государственная юридическая академия; Экологический клуб, Невинномысский химико-технологический колледж; Экологическое движение волонтёрского центра ТГТУ «BeNature», Тамбовский государственный технический университет; Экологический клуб ТПУ им. Л. П. Рихванова Чистый университет ТГУ, Национальный исследовательский Томский государственный университет; Экологический добровольческий корпус «Сохраняй» (Экокорпус «Сохраняй»), Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого; Зеленая ECOномика, Тульский государственный университет; Экологическое направление Волонтерского центра ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

«По специально разработанным методическим материалам студенты проведут более 50 экологических уроков для школьников, а также более 25 профориентационных лекций с участием экспертов в сфере обращения с ТКО для своих сверстников в высших и средних специальных учебных заведениях», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Студенты уже провели лекции, которые посетили 99 участников, в таких учебных заведениях, как РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Самарский государственный технический университет, Тульский государственный университет, Кемеровский государственный университет, Уфимский университет науки и технологий.

Экоуроки, участниками которых стали более 480 человек, прошли в таких учебных заведениях, как РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина (школа № 1208 и школа № 1560 «Лидер»), Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (школа № 138), Новосибирский государственный университет экономики и управления (школа № 54, Новосибирск), Уфимский университет науки и технологий (школа № 108), Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Самарский государственный технический университет (школа № 10 «Успех»), Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого (МОУ СОШ № 3 и МОУ ЦО № 2 г. Ясногорска), Тульский государственный университет (МБОУ ЦО 34, Яснополянская школа им. Л. Н. Толстого, 7 классы), Кемеровский государственный университет (17 гимназия, 8 класс), Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СОШ № 169).

В ряде регионов запланированы выездные лекции на объекты по обращению с ТКО. На предприятия отправятся студенты Кемеровской, Новосибирской, Омской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей и Кабардино-Балкарской Республики. Для них специалисты комплексов по обработке отходов проведут экскурсии по предприятиям и подробно расскажут о принципе их работы.

Экскурсии уже посетили студенты таких вузов, как Новосибирский государственный университет экономики и управления, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Тамбовский государственный технический университет

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин).

Мероприятия продолжатся после летних каникул: экологические клубы планируют организовать более 120 уроков и 80 профориентационных лекций, а также собрать 25 групп студентов для посещения объектов по обращению с ТКО.

Проект будет представлен на отдельном стенде на Молодежном дне Х Невского международного экологического конгресса, который состоится 24 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетят 60 студентов Зеленой лиги из разных регионов страны, а 5 лучших активистов получат возможность поучаствовать в основной программе конгресса.

Также с 12 по 14 мая на базе отдыха СГЮА «Юрист» состоялся ежегодный Образовательный слет волонтеров-экологов «Нефрит», организованный трудовым экологическим отрядом академии «Нефрит» при поддержке РЭО и ВОО волонтеров-экологов «Делай!».

Участники слета прослушали серию лекций на экологическую тематику от разных экспертов и приняли участие в мастер-классах, а также в командообразующих и практикоориентированных тренингах.

Основными задачами будущих эковолонтеров стали подготовка и защита «зеленых проектов» — проектов в сфере экологии, самые успешные из которых будут реализованы на территории Саратовской области.

Узнать новости программы можно в сообществе в социальной сети «ВКонтакте», за проектом уже следит более 19 тысяч человек.