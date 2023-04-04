Экология 04 апреля 2023, 15:31 РЭО: отказ от мусоропроводов поможет избежать антисанитарии

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В Москве уже строятся жилые комплексы с продуманной вакуумной системой удаления отходов.

Российский экологический оператор поддерживает возможность выбора для застройщиков — строить или отказаться от введения мусоропровода в жилой новостройке еще на этапе проектирования. Практика показывает, что сегодня существует ряд альтернатив мусоропроводу — это современные контейнерные площадки, в том числе для раздельного сбора отходов, и вакуумные системы нового поколения.

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По оценке РЭО, выбор в пользу альтернативных вариантов мусоропровода позволит улучшить санитарные условия в подъездах и поможет ускорить переход на раздельный сбор бытового мусора.

Предложение предоставить застройщикам возможность выбора проходит отдельным пунктом в «дорожной карте» по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Мера относится к внесению изменений в строительные нормы и правила.

«Не во всех домах есть мусоропроводы. В основном, отходы накапливаются в современных контейнерах на специально оборудованных площадках. По стране сегодня действует более 960 тыс. таких площадок. Из них 58 тыс. — в Подмосковье, 48 тыс. — в Москве и 37 тыс. в Петербурге — это тройка лидеров. Также в Москве уже строятся жилые комплексы с продуманной вакуумной системой удаления отходов. Подобные системы являются замкнутыми и исключают какой-либо вред окружающей среде и неприятные запахи. Это еще одно решение как хорошая альтернатива традиционному мусоропроводу», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Наряду с антисанитарией и риском возникновения пожара, наличие в доме мусоропровода ведет к дополнительным расходам жителей на его обслуживание. Поэтому уже существует такая практика — после строительства трубопроводы заваривают и не используют.