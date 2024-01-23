Экология 23 января 2024, 11:25 РЭО: отходы впервые начали разделять при помощи воды в России РЭО

Читать 360tv в

В новом комплексе переработки отходов, который ввели в Тульской области в конце декабря 2023 года, стали применять гидросепарацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Как сообщили в Российском экологическом операторе, это первый завод в отрасли по обращению с отходами, где применяется технология разделения отходов с помощью воды.

«Разрешение на ввод объекта под Тулой получено в конце декабря прошлого года. На нем будут использоваться передовые технологии переработки несортированных смешанных коммунальных отходов, а также раздельно собранных коммунальных отходов. Благодаря этим технологиям отбирается и утилизируется более 60% полезных фракций от общего количества. Одной из таких технологий является гидросепарация ТКО, которая позволяет разделить ТКО в зависимости от плотности на фракции в водной среде. Гидросепарация широко распространена в горнодобывающей промышленности, но в отрасли по обращению с ТКО это первый такой опыт. Подчеркну, что на объекте установлено преимущественно отечественное оборудование», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Преимуществом гидросепарации в сравнении с традиционной сортировкой ТКО является более высокая доля отбора полезных фракций, которые возможно вовлечь во вторичный оборот. Кроме того, вода является природным нейтрализатором запахов.

«Также применена технология утилизации полимерных и других органических отходов методом термического разложения органического сырья в процессе низкотемпературного пиролиза. В результате получается топливо, которое используется при работе оборудования комплекса, а также зольноуглеродистый остаток, применимый для создания техногрунта», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Стоимость создания объекта составила около 5,8 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора с оказанием мер поддержки РЭО на сумму около 1,5 млрд рублей.

Разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию комплексного объекта по переработке отходов в городе Тула получено 27 декабря 2023 года. Мощность объекта по обработке ТКО составляет 480 тысяч тонн в год, по утилизации 208,8 тысяч тонн в год.