Экология 02 мая 2023, 11:46 РЭО: отходы удобрений направят на стройку и создание автодорог

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РЭО и РАПУ договорились содействовать применению в экономике России вторичных продуктов, образуемых при производстве удобрений

Российский экологический оператор (РЭО) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подписали соглашение о развитии экономики замкнутого цикла и содействии применению в экономике России фосфогипса — вторичного продукта, образуемого в ходе производства минеральных удобрений, а также продуктов, получаемых при его утилизации. Применение фосфогипса планируется в сфере строительства, а также в сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях. Стороны будут отслеживать получаемые результаты.

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«Соглашение нацелено на исполнение отраслевых программ применения вторичных продуктов и вторичного сырья из вторичных продуктов в отраслях экономики и федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. В России фосфогипс применяется в качестве удобрения, из него производят стройматериалы, а также инновационный дорожно-строительный материал для создания дорожного полотна, устойчивого к сложным климатическим условиям. За 2021 год в стране образовалось более 12 млн тонн фосфогипса, из которых 3,2 млн тонн были утилизированы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Максимизация использования и переработки вторичных ресурсов — один из приоритетов российских производителей минеральных удобрений. Применение фосфогипса в различных отраслях имеет хорошие перспективы в России, а инициативы и опыт российских производителей минеральных удобрений по достоинству оценен профессиональным сообществом. Еще два года назад Международная ассоциация производителей удобрений включила их во второе издание Справочника по лучшим практикам применения фосфогипса в разных областях, — отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. — Мы уверены, что в партнерстве с РЭО нам удастся многое сделать в направлении утилизации вторичных ресурсов, включая фосфогипс».

«В рамках соглашения будут проработаны возможности применения финансовых инструментов со стороны ППК „Российский экологический оператор“ для развития инфраструктуры применения фосфогипса в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами», — дополнил Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Стороны осуществят взаимодействие с учетом взаимных интересов на основании положений Соглашения в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2022 году Правительство РФ утвердило отраслевую программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Над документом совместно работали Минпромторг России и Российский экологический оператор, завизировала вице-премьер России Виктория Абрамченко. Согласно программе, важно достигнуть показателей по доле вторсырья в промышленности в размере 15% — к 2024 году и 34% — к 2030 году. Результатами программы должны стать увеличение доли утилизации отходов в общей структуре обращения с отходами, а также количества используемых вторичных ресурсов для производства сырья в промышленности, увеличение доли продукции, произведенной с использованием вторичного сырья в общем объеме выпуска продукции в промышленности, сокращение объемов образования и размещения отходов на полигонах.