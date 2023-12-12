Экология 12 декабря 2023, 15:39 РЭО: осталось 20 дней до платного доступа к цифровой площадке по торговле вторсырьем РЭО

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Российский экологический оператор предупредил о начале платного доступа к Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырьем (ЭТП) через 20 дней.

«Площадка стала поистине востребованной среди игроков отрасли. На ней уже работают такие крупные компании, как „РТ-Инвест“, „Хартия“, „Сибур“, Росатом, Мечел, Татнефть, „Интер РАО“, Невский экологический оператор, „Эколайн“, концерн „Калашников“, Почта России, Beko, „Магнит“, Русгидро, „Ситиматик“, „Вкусно и точка“ и другие. С 1 января 2024 года доступ к ЭТП станет платным», — предупредил генеральный директор РЭО Денис Буцаев

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Для пользователей доступны три варианта тарифов, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

«На площадке уже зарегистрированы 2024 компании, среди которых проверенные утилизаторы, у которых можно заказать услугу по исполнению расширенной ответственности производителей (РОП), крупные игроки отрасли по обращению с отходами, а также компании из смежных отраслей», — добавил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.