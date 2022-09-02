Экология 02 сентября 2022, 11:08 Поделиться Telegram

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Viber РЭО организовал чемпионат по экобаскетболу на форуме «Экосистема» на Камчатке

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Участники форума «Экосистема. Заповедный край» поборолись на чемпионате по экобаскетболу. Мероприятие организовал «Российский экологический оператор».

«Форум „Экосистема“ включает в себя множество полезных активностей и мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни, раздельного сбора отходов, бережливого отношения к природе. Одним из таких событий стал организованный РЭО чемпионат по экобаскетболу. Почему он экологичный? Потому что за каждый попавший в кольцо мяч будет высажено одно дерево. Таким простым интерактивом мы хотим привлечь внимание молодежи к вопросам экологии», — отметил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

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Матч прошел 1 сентября среди 13 команд. Каждая состояла из трех человек. Победу одержала команда «Гринчатка». В ее составе также были волонтеры-экологи движения «Делай!», которые активно помогают РЭО в организации мероприятий и продвижении волонтерских проектов.

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Форум проходит с 29 августа по 5 сентября в Камчатском крае, он стал вторым этапом «Экосистемы». Первый состоялся 24−28 мая в Череповце Вологодской области и назывался «Экосистема. Устойчивое развитие».

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