Экология 22 апреля 2024, 16:40 РЭО опубликовал список самых необычных предметов, выброшенных россиянами

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Сотрудники мусоросортировочных линий нередко находят необычные и шокирующие предметы

Российский экологически оператор провел исследование среди региональных операторов по вывозу отходов и составил список самых необычных предметов, которые выбрасывают россияне. В топ-5 необычных находок вошли деньги и документы, советские артефакты, старинные предметы, а также, что печально, животные. Кроме того, нередко на сортировках можно встретить коллекции открыток, карточек, игрушек, старые лыжи, гитары, фотоаппараты, чучела животных, меховые шубы, фамильные драгоценности и многое другое.

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«Многоступенчатая и тщательная сортировка, развитая на многих современных предприятиях по обращению с отходами, помогает не только перерабатывать большой процент мусора, но и находить интересные предметы. Самые популярные — деньги и документы. Мы знаем много историй счастливых возвращений. Однако, к сожалению, есть и бесчеловечные находки: иногда сортировщики спасают выброшенных котят, черепах и других животных», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Представители регионального оператора ООО «Хартия» рассказали, что документы — частотная находка на линиях сортировок. Как-то в компании помогли гражданину вернуть его барсетку с документами, найденную на ленте. Как оказалось, машину мужчины вскрыли и украли сумку. Он был очень благодарен, так как по своей работе находился в постоянных разъездах и восстанавливать потерянное не смог бы — не было времени.

В другой раз рабочий нашел на ленте старую сумочку — старинный ридикюль. Там тоже находились документы, пенсионное свидетельство, немного денег и кусочек сахара, завернутый в бумажку с адресом. Решили, что владелица — бабушка с диабетом.

«С этой находкой коллеги сразу же отправились по указанному адресу, тем более что было тут совсем недалеко. Приехали и нашли ее, рыдающую, на лавочке. Отдали они ей сумочку — радости не было предела конечно, целовала их и благодарила», — рассказали в «Хартии».

А есть у «Хартии» и совсем необычная история про найденные документы — романтичная.

«Машинист нашел документы в портмоне, которые принадлежали девушке: паспорт, права, ИНН и все в таком роде. Тогда машинист нашел владелицу в соцсетях, написал ей о своей находке, и они договорились встретиться, чтобы передать документы. Итог этой истории — совершенно сказочный: сейчас они женаты и у них растут два сыночка», — поделились в «Хартии».

Нередко случаются истории, когда к региональным операторам обращаются за помощью. Часто просят найти пропавшие деньги.

«В Экотехнопарке бувально под Новый год произошло настоящее чудо. В конце декабря к специалистам филиала обратился житель областного центра. Мужчина сообщил, что по ошибке выбросил важные бухгалтерские документы и крупную сумму денег (больше 2 млн рублей), а также уточнил, можно ли их как-нибудь вернуть. Работники комплекса пришли на помощь: помогли мужчине отыскать пропажу в горе отходов, которая уже поступила в Экотехнопарк», — рассказали в Группе «Ситиматик».

Бывает, что находки на сортировочных линиях напоминают о временах СССР. Так, например, в феврале на КПО «Восток» сортировщики обнаружили облигации государственного внутреннего выигрышного займа, а на КПО «Нева» — пять томов произведений Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева «Ленинским курсом». Также здесь находили значки СССР, выпуски общественно-политического и литературно-художественного журнала «Огонёк» с 1970 по 1975 год и др.

Иногда на мусоросортировочных линиях происходят поистине уникальные находки. Так, на мусоросортировочной линии Городецкого МСК в Нижегородской области пару лет назад была найдена гармонь середины XIX века работы семеновского мастера Сараничева.

«Скорее всего, гармонь хранилась в одном из домов старообрядческих деревень Семеновского района, и как нередко бывает, оказалась волей судеб на помойке за ненадобностью, — поделились в «Ситиматик». — Вещь уникальная. Династия Сараничевых стояла у истоков промысла гармони в России. Причем, инструмент был найден в хорошем состоянии. Сегодня эту гармонь можно увидеть в Нижегородском архитектурно-историческом музее».

В прошлом декабре музей Группы ЭкоЛайн пополнила казачья шашка, инкрустированная серебром и бирюзой, в октябре — машинка «Зингер». Сотрудники удивляются — почему такие ценные предметы попадают в мусорный бак, а потом на сортировку. И отвечают — возможно, для новых владельцев поломанный раритет не представляет ценности, а возможно, нет наследников, которым можно передать память предков.

Однако есть и еще один тип находок на сортировках — не менее необычный, но от этого вызывающий не восторг, а ужас, печаль и сострадание. В Группе «Ситиматик» отмечают:

«Отдельная история с животными. К сожалению, хозяева нередко выкидывают больных или ставших по какой-то причине ненужными домашних питомцев. Буквально каждый месяц среди отходов, поступающих на объекты, как бы это невероятно ни звучало, мы находим черепах, кошек, щенков. Если такое случается, мы животных выхаживаем, опекаем, пристраиваем в добрые руки. Далеко ходить не приходится — практически все питомцы находят дом у наших сотрудников. И хотя все эти истории имеют счастливый конец, хочется верить, что со временем таких «находок» будет меньше. Человек в ответе за того, кого приучил!».

В «Хартии» тоже часто находят животных на сортировках.

«Как-то приехал целый мешок с котятами, пять штук, совсем маленьких. Мы их тоже выкормили и оставили жить на заводе. Бегают тут у нас до сих пор, радуют и помогают работать. Кто бы к нам нечаянно не приезжал, хоть котята, хоть собаки, никого мы на улицу не выкидываем никогда, всех разбираем к себе. Тем более, у многих из нас есть свои дома в деревнях, где рады новому питомцу», — рассказывают сотрудники компании.

Однажды на сортировке в «Хартии» нашли детеныша хорька с поврежденной лапкой. Его тоже выходили и пристроили в новый дом — удобную просторную клетку у сотрудника компании.

Практически на всех объектах Группы «Ситиматик» (Саратовская, Мурманская, Нижегородская, Челябинская области, ХМАО-Югра, Чувашия) обустроены импровизированные музеи для находок — их действительно много. На предприятиях Группы Эколайн тоже появился свой музей — «Культурный слой». У музея два филиала: в КПО «Восток» в Егорьевске и в КПО «Нева» в Солнечногорске. В первом уже несколько сотен предметов, во втором — несколько десятков, но экспозиция постоянно прирастает новыми находками. Музей неспроста называется «Культурный слой» — по мусору, который оказывается старинными артефактами, археологи и историки изучают жизнь наших предков и выстраивают научные гипотезы.

«Комплексы по переработке отходов Восток и Нева тщательно сортируют 100% потока отходов. Благодаря внимательности сортировщиков в музеях «Культурный слой» появляются интересные экспонаты, которые напоминают, что к отходам нужно относиться ответственно — многие из этих вещей представляют материальную ценность. Коллекция вызывает эмоции и ностальгические воспоминания, ведь почти все предметы знакомы нескольким поколениям жителей нашей страны», — рассказала заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.

Проект Группы ЭкоЛайн — онлайн-версия музея «Культурный слой» — был отмечен специальным призом престижной «Зеленой премии 2023», которую проводит Российский экологический оператор, в номинации «Инициативы отраслевых компаний».

«Коллекция в музее находок из мусорных контейнеров региональных операторов вызывает разные эмоции: с одной стороны, конечно, это удивление, восторг, азарт — чего только не выбрасывают люди. С другой — печаль, причем по той же причине: чего только не выбрасывают люди. Когда на мусоросортировочной линии появляются старинные книги, о раздельном сборе отходов, конечно, речи не идет. И с третьей — гордость. За то, как тщательно на наших предприятиях проходит сортировка отходов — ничто не ускользнет от зорких глаз работников», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.