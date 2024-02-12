Экология 12 февраля 2024, 14:11 РЭО опубликовал рейтинг студенческих экоклубов «Зеленой лиги» РЭО

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Российский экологический оператор подвел итоги первого года работы программы «Зеленая лига» и назвал топ-15 самых активных студенческих экологических объединений по итогам деятельности. Рейтинг «Зеленой лиги» возглавили сразу два экоклуба из Тулы.

«„Зеленая лига“ — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов „Делай!“. „Зеленая лига“ стала настоящим акселератором для талантливой молодежи, которая запускает проекты в сфере экологии. Спустя год мы подводим итоги и рады представить самые активные клубы. Подчеркну, что именно в руках молодежи — наше чистое будущее, и мы обязательно будем продолжать поддерживать экологические инициативы молодых граждан нашей страны», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В программе участвуют 55 экологических клубов из 40 регионов страны, в том числе из Луганской Народной Республики и Запорожской области. Отбор в «Лигу» производится на конкурсной основе.

«В рейтинг вошли 15 клубов, которые проявили наибольшую активность. В топ-3 оказались два региона. Первое место занял экоклуб Тульского государственного университета „Зеленая экономика“, второе — Экологический добровольческий корпус „Сохраняй“ Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого. Тройку лидеров замкнул экологический клуб Самарского государственного технического университета „Жизнь“», — сообщил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В топ-15 также вошли:

4) Трудовой экологический отряд Нефрит Саратовской государственной юридической академии;

5) Эколого-экономический клуб Новосибирского государственного университета экономики и управления;

6) Студенческое экологическое общества «Экоинициатива» Волгоградского государственного университета;

7) Экологическое коммьюнити «AlterEco» Самарского филиала Московского государственного педагогического института;

8) Экологический клуб «Экоинициативы» Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета;

9) Студенческий отряд «Экодесант» Кемеровского государственного университета;

10) Волонтерский центр «Вместе» Мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана;

11) Экологический клуб «Водопад» Сибирского государственного университета водного транспорта;

12) Экологический клуб «Кодама» Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин);

13) Экологический клуб «Эковолонтеры» Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

14) Экологический волонтерский отряд «EcoTeam» Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина;

15) Экологический клуб «ESGubkin» Национального исследовательского Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

При составлении рейтинга учитывалась активность объединений в течение всего 2023 года. Команды экоклубов участвовали в мероприятиях федеральной экологической повестки, проводили собственные экопросветительские и волонтерские активности, а также реализовали серию мероприятий «На зеленой волне», направленную на повышение знаний о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Студенты разных направлений обучения попробовали себя в роли спикеров, рассказывая уроки для школьников и лекции для своих сокурсников, а также организовали студенческие группы для посещения промышленных экскурсий. Они отправились на предприятия по обращению с ТКО, своими глазами увидели, как работает система обработки и утилизации отходов в родном регионе, а также пообщались со специалистами отрасли.

Цикл мероприятий «На зеленой волне» позволил не только познакомить молодежь страны с позитивными экологическими изменениями, но и дал студентам возможность профориентации. Совместными усилиями студенты провели более 7000 мероприятий, участниками которых стали более 53 тысяч человек.

Самые активные студенты «Зеленой лиги» получили возможность попробовать себя в роли организаторов экологических событий. В октябре 5 студентов вошли в дирекцию Молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).

Инициативность и неравнодушие студентов позволили им войти в число лучших экологических команд страны, заявив о своих объединениях и повысив престиж учебных заведений по всей стране. В 2024 году студентов «Зеленой лиги» ждет еще более насыщенная повестка.

Следить за новостями «Зеленой лиги» можно в официальной группе программы ВК или на сайте зеленаялига.рф.