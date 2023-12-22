Экология 22 декабря 2023, 12:36 РЭО: оптические сепараторы импортозаместят в России с 2024 года РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор включил в список производителей отечественного оборудования в сфере обращения с отходами Липецкий опытно-экспериментальный завод «Гидромаш». Завод анонсировал производство оптических сепараторов в 2024 году.

«В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали с ЛОЭЗ „Гидромаш“ соглашение о снижении доли импортного оборудования в сфере обращения с отходами. За это время мы разработали специальную платформу для поиска производителей отечественного оборудования для нашей отрасли, „Гидромаш“ включен в этот список», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

В 2022–2023 годах «Гидромаш» изготовил множество видов оборудования для отрасли. Среди них барабанные грохоты с различным типоразмерным рядом, бункеры-дозаторы для ТКО и различных видов вторичных материальных ресурсов (ВМР), разбиватели кип для ВМР с подвижным шагающим полом, разгонные конвейеры с делительной камерой (служат для выравнивания материала, создания монослойности), разрыватели пакетов, пресс горизонтальный брикетировочный, оптический сканер (распознает типы объектов, выделяя из потока отходов стекло, бумагу, металл, полимеры и т. д.).

«Примечательно, что в планах на 2024 год у „Гидромаша“ — выход на серийный выпуск оптических сепараторов в количестве не менее 15 единиц. Это оборудование особо нуждалось в импортозамещении, доля отечественного оборудования в этом направлении составляло всего 35% на начало 2023 года, теперь оно будет локализовано. Также планируется разработка и изготовление баллистического и воздушного сепараторов», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Платформа «Знай наших» позволяет инвесторам отрасли и предпринимателям найти альтернативу импортному оборудованию среди отечественных производителей и получить возможность господдержки. В реестр уже вошли более 170 компаний.