Экология 01 декабря 2023, 17:32 РЭО опроверг заявления переработчиков пластмасс по поводу роста цен на продукты РЭО

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Статья «Экосбор неудачно упаковали» вышла 1 декабря в «Коммерсанте», в ней говорится о росте цен на упаковку на 15% из-за ставок экосбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В Российском экологическом операторе опровергают эти данные. Новые нормативы вступают в силу с 1 января 2024 года.

В статье говорится, что повышение базовой ставки экосбора «с неизбежностью вызовет значительный рост себестоимости товаров, в которых используется упаковка, — это в основном товары общераспространенного потребления первой необходимости». Однако, как выяснил РЭО, даже при 100-процентном нормативе утилизации молоко «Домик в деревне» удорожается к 2026 году на 0,05% от стоимости товара, вода Aqua Minerale — на 0,19%, макароны Makfa — на 0,02%, мука Старооскольский — на 0,01%, горошек Bonduelle Classique — на 0,07%.

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«В рамках РОП рост цен на товар колеблется в пределах 1 рубля, такое повышение незаметно для обычных покупателей. Если мы возьмем 950 грамм молока бренда „Домик в деревне“, то цена поменяется на 7 копеек (0,07%), а у муки класса „экстра“ в объеме 2 кг рост составит всего 0,007%. Расчеты повышения цен уже делались многократно, и существенного роста, который реально можно ощутить в магазине, не выявлено. РОП является неотъемлемой частью формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране и развития инфраструктуры по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект постановления с базовыми ставками подготовило Минприроды РФ. Нормативы начнут расти с 2025 года (55%), в 2026 году они составят 75% и к 2027 году достигнут 100%. В проекте постановления указано, что экосбор по полимерной упаковке может составить 12,39 тысячи рублей за тонну.

«Напомню, что закон о РОП был подписан президентом РФ в августе 2023 года. Механизм РОП будет обновлен, заработает принцип „загрязнитель платит“, по которому за утилизацию упаковки будут отвечать ее производители. Они могут заказать услугу у утилизаторов, либо уплатить экосбор», — добавил Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.