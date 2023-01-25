Экология 25 января 2023, 15:19 РЭО опроверг рост тарифа на вывоз отходов в 87 раз

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Ранее публикации об этом появились в пермских СМИ

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Российский экологический оператор прокомментировал сообщения о выросшей плате за вывоз отходов для гаражного кооператива в Пермском крае. Ранее в СМИ появилась информация о том, что тарифы за вывоз отходов для гаражного потребкооператива ПК-45 в Орджоникидзевском районе выросли в 87 раз. Эта информация не соответствует действительности, так как квитанции, которые получили владельцы, отражают сумму, рассчитанную за три года.

По данным РЭО, кооператив в Пермском крае на регулярной основе подавал информацию за два-три гаража, получал квитанции с расчетами на такое количество секций. Однако выяснилось, что всего гаражей 80. В итоге региональный оператор пересчитал плату за последние три года и выставил недоимку в размере около 70 тысяч рублей. Это сумма платы за весь кооператив, а не один гараж.

Плата за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов может вырасти максимум на 5% в пределах года, так как рост тарифа ограничен предельным ростом тарифа Федеральной антимонопольной службы и составляет до 5% в год.