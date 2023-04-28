Экология 28 апреля 2023, 11:17 РЭО опроверг подорожание овощей и фруктов при отказе от сеток

Читать 360tv в

На данный момент идет рабочая дискуссия по данному вопросу использования сумок-сеток.

Информация о росте цен на картофель из-за отказа от использования упаковки в виде сетки не соответствует действительности. Российский экологический оператор опровергает сообщения в СМИ о якобы решении по запрету использования сумок-сеток для овощей. Эта упаковка может быть переработана, но только в том случае, если она будет накапливаться у ритейла, если же она попадет к потребителю, она затруднит работу сортировщиков отходов и будет захоронена. В связи с этим РЭО предлагает ограничить реализацию такой упаковки потребителям.

Реклама

«​​Начнем с того, что все предложения находятся на стадии рабочей дискуссии. Решения будут приниматься позднее. Далее: да, действительно ППК предложила ограничить данный вид упаковки наряду с другими трудноизвлекаемыми и трудноперерабатываемыми товарами. Попадая в мусорную корзину сумка-сетка обречена на захоронение, это подтверждается данными операторов сортировки и переработчиками. Кроме того, в общем потоке отходов она затрудняет работу сортировочного оборудования и в некоторых случаях может приостановить работу линии. Она имеет свойство наматываться на оборудование, и тогда огромный завод по обработке ТКО должен простаивать по 40 минут, пока будет устранен дефект. Конечно, производители товаров в такой упаковке заявляют о значительном повышении цен на овощи в случае отказа. Однако крайне сложно понять, — каким образом продажа картофеля навалом, а не в упаковке вызовет такое подорожание? Если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле. На самом деле, данный вид упаковки используется для продажи низколиквидных овощей подмешанных к овощам стандартного и большого размера. В случаях, когда покупатель может сам отбирать себе овощи из общего навала, конечно, он не будет брать мелкий или некондиционный товар», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Таким образом, утверждение о повышении цен на товары ничем не обосновано, и является не чем иным, как инструментом получения дополнительной прибыли при реализации низколиквидных овощей за счет скрытия их в остальной массе.

«Мы не говорим о необходимости запрета сетки как транспортной упаковки. Поэтому и дорогостоящее переоборудование может не понадобиться. Однако было бы лучше, чтобы сетка не попадала к конечному потребителю. Так он сможет получать более качественный товар по более низкой цене, сортировочные комплексы будут работать без перебоев из-за наматывания сеток, а сама сетка не отправится разлагаться на полигон», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Ранее в СМИ появилась информация о совещании в Минпромторге, на котором обсуждалась тема переработки упаковки в виде полиэтиленовой сетки и возможность ее запрета из-за сложности утилизации.