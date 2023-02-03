Экология 03 февраля 2023, 11:09 РЭО опроверг изменение тарифов на вывоз отходов в 2023 году

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Роста тарифов не предвидится целый год.

Информация об изменениях платы за услугу по вывозу отходов не соответствует действительности. Статью в «Известиях» прокомментировал Российский экологический оператор. В компании уточнили, что роста тарифов также не предвидится целый год.

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«Дело в том, что как раз изменений тарифа в ближайшем будущем не предвидится. Это касается как представителей бизнеса, так и жителей нашей страны. Предельный размер платежа для населения за коммунальные услуги (в том числе и ТКО) утверждается Правительством РФ, они изменились с 1 декабря 2022 года на 9%. При этом рост не предусмотрен в 2023 году. Следующая индексация только 1 июля 2024 года. Причем относится ко всем субъектам РФ. Поэтому полтора года роста цен на такую коммунальную услугу ждать не стоит», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Известия» выпустили материал, в котором рассказали о возможных изменениях в плате за коммунальную услугу по вывозу отходов. Депутаты предложили делать расчет платежей по объему произведенных отходов, а не по нормативу, а также освободить от платы владельцев пустующих квартир, определять отсутствие проживающих предлагается при помощи счетчиков электроэнергии. Но переход на факт оплаты услуги за вывоз отходов сопровождался бы трудностями администрирования и не всегда смог бы привести к снижению платы.

При этом расчет размера платы за вывоз ТКО исходя из количества вывезенных контейнеров сегодня уже предусмотрен законодательно и активно применяется на практике. В связи с тем, что при расчете платы по факту весь объем ТКО на контейнерной площадке распределяется на определенное количество жильцов, проблемы возникают там, где невозможно определить какое количество потребителей пользуется контейнерной площадкой. В таких случаях рассчитывать плату возможно только по нормативам.

«Предложенная норма не поможет снизить расходы региональных операторов. Мусоровозы приезжают на контейнерные площадки в любом случае, неважно, пользуется владелец своей квартирой или нет. Также регоператорам придется вести очень сложный технический учет: как часто зажигался свет в квартире, можно ли это считать проживанием или нет. Тех, кто будет нести издержки от реализации этой идеи, будет больше, чем тех, кто выиграет», — добавил заместитель генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК РЭО Алексей Макрушин.

Также освобождение собственников пустующих квартир от платы трудно администрируемое решение, при этом коснется небольшого числа жителей. Причем в любой момент жилец может воспользоваться квартирой. А большинство «пустующих» квартир сдается в аренду.

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