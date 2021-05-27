РЭО определил 774 маршрута мусоровозов по всей России

Федеральная схема по обращению с отходами включила в себя 774 маршрута вывоза ТКО, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев во время выступлении на сессии IX Невского международного экологического конгресса в Петербурге.

«Для того, чтобы все работало как часы, нам необходимо было систематизировать эту работу и в том числе ввести ее в электронный формат. Мы в настоящий момент можем увидеть каждый отходообразователь на территории любого субъекта и посчитать в этом отношении, куда и какой объем отходов направляется», — сказал генеральный директор ППК РЭО.

Федеральная схема позволит вести прозрачный контроль над движением упаковки. Это даст возможность избежать злоупотреблений, касающихся завышения объемов обработки. Для этого РЭО включило в федсхему 774 маршрута по вывозу твердых коммунальных отходов.

«У нас осуществляется контроль за вывозом отходов, для чего мы в федеральной схеме построили 774 маршрута, на которых мы сможем увидеть все, что происходит с мусоровозами, которые в регламентном порядке вывозят отходы. В случае, если мусоровоз отклоняется от указанного маршрута, мы это видим через систему ГЛОНАСС. Это для нас означает, что, скорее всего, он не выполняет функцию надлежащим образом», — сообщил Буцаев.

Кроме того, в федеральную схему вошло около 1200 действующих объектов по обработке отходов, речь как о действующих, так и перспективных. По поручению Минприроды до конца текущего года указанная федеральная схема должна включить в себя и всех переработчиков отходов.