РЭО обсуждает выкуп зеленых облигаций с Абсолют банком | 360°

Экология 06 сентября 2022, 12:07 Поделиться Telegram

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Viber РЭО обсуждает выкуп зеленых облигаций с Абсолют банком

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ППК «Российский экологический оператор» и Абсолют банк подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве. Его цель — расширить доступ к финансированию для участников отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами и оказать содействие в реализации проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в стране.

«Соглашение предполагает совместное финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО через выкуп облигационного займа ППК. Банк выступит организатором выпуска, размещения и приобретения облигаций, эмитированных РЭО в период с 2022 по 2024 год. В рамках сотрудничества мы также планируем разработать продукты для финансирования экотехнопарков, которые будут строиться в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“. Всего правительство выделит 10 миллиардов рублей на создание инфраструктуры восьми экотехнопарков. Удобными инструментами финансирования, которые мы разработаем совместно с банком, смогут воспользоваться привлекаемые резиденты. В целом наша совместная работа будет направлена на развитие отрасли, создание новых объектов обращения с ТКО и достижение необходимых показателей по обработке и утилизации отходов в рамках нацпроекта „Экология“», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Абсолют банк и РЭО в соглашении определили перспективные направления по развитию сотрудничества. Прежде всего это совместное финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами. Также банк является потенциальным организатором выпуска и покупателем облигационных займов, планируемых РЭО к эмиссии в 2022–2024 годах. Еще одно направление сотрудничества — разработка совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков при участии РЭО в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Новые предложения призваны облегчить доступ к финансированию резидентов экотехнопарков.

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Стороны договорились, что будут вести всесторонний обмен информацией об инвестиционных проектах, по актуальным вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами и искать оптимальные меры для решения общих задач.

«Абсолют банк работает с лидерами рынка в разных сферах экономики. В частности, банк обладает значительной экспертизой в работе с транспортно-логистическими предприятиями и компаниями инфраструктурного строительства, оказывает им полный комплекс услуг и поддерживаем проекты на протяжении всего их жизненного цикла. Сейчас мы намерены укрепить свой статус партнера для отрасли по переработке твердых коммунальных отходов, тем более что профильные компетенции в финансировании подобных проектов у банка есть. Мы рассчитываем, что предоставление качественных и современных финансовых продуктов позволит эффективнее и качественнее решать экологические задачи и будет способствовать улучшению внешней среды», — прокомментировал Аслан Шогенов.

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