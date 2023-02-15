Экология 15 февраля 2023, 16:27 РЭО обсудил с бизнесом экопроекты на Байкале

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Количество микропластика в Байкале соизмеримо с концентрацией микропластика в Великих озерах в США и Канаде

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов провели рабочую встречу. Производитель алюминия и электроэнергии уделяет большое внимание экопроектам, в частности на Байкале.

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«Количество микропластика в Байкале соизмеримо с концентрацией микропластика в Великих озерах в США и Канаде, где туристическая нагрузка гораздо более высокая. Источник микропластика в 30% случаев — одноразовый пластик, в 13% случаев — пакеты. Именно поэтому сейчас рассматривается инициатива по запрету продажи одноразового пластика на территории Байкала. Коллеги из En+ Group рассказали, что с 2019 года помогают в экомониторинге состояния озера. Очень радует, что всё больше отечественных компаний демонстрируют ответственный подход к ведению бизнеса и участвуют в защите окружающей среды», — рассказал Буцаев.

Благодаря экспедициям при поддержке En+ Group удалось установить, что основной объем загрязнений попадает в Байкал со стоком реки Селенги, а также с подземными и поверхностными водами от населенных пунктов в связи с отсутствием очистки сточных вод и стихийным туризмом.