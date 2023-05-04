Экология 04 мая 2023, 12:49 РЭО обследует более 100 полигонов с помощью дронов в 2023 году

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В 2022 году облет беспилотными летательными аппаратами позволил выявить более 3000 нарушений на мусорных полигонах.

Более 100 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) будут обследованы при помощи дронов в рамках проекта Российского экологического оператора в 2023 году.

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«Продолжаем реализацию проекта по облету полигонов дронами, оборудованными средствами лазерного сканирования. Основная цель проекта — определить остаточную вместимость объектов размещения, а значит, и оставшийся срок службы объектов. Кроме того, облеты помогают выявлять нарушения — в прошлом году их было насчитано более 3000. В 2023 году в рамках проекта планируется впервые провести облеты на более чем 100 полигонах в 37 субъектах РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«В 2022 году по результатам облетов были созданы цифровые двойники более половины действующих полигонов России. Всего облеты были проведены на 496 объектах, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

Проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости стартовал в России в мае 2022 года.

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный лидаром (средством мобильного лазерного сканирования), делает облет полигона. Полученные измерения позволяют построить облако точек, накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект. Таким образом создается цифровой двойник полигона.