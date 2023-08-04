Экология 04 августа 2023, 09:20 РЭО обследует 20 мусорных полигонов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский экологический оператор создаст цифровые модели 20 полигонов, расположенных в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в рамках проекта по проведению мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) при помощи новых технологий. В данных субъектах пройдет наземное лазерное сканирование проверенным средством измерения — лидаром. В 2023 году воздушное лазерное сканирование будет также проведено на 80 полигонах в 37 субъектах РФ.

«В 2021 году РЭО по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко провел первый хакатон в сфере обращения с ТКО. В результате мы изучили рынок и смогли подготовить проект мониторинга полигонов. В 2022 году тиражировали разработки с хакатона на всю страну и оцифровали 496 полигонов ТКО при помощи новой для отрасли обращения с ТКО технологии — построения цифровых двойников по результатам облетов полигонов беспилотными воздушными суднами, оборудованными поверенными средствами измерений», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Реклама

Для создания цифрового двойника полигона беспилотник оснащается фотокамерой и прибором лазерного сканирования — лидаром, с помощью него дрон проводит измерения в ходе облета, фотокамера все фиксирует. На основании измерений строится цифровой двойник, разрабатываются ортофотопланы.

«Мониторинг объектов инфраструктуры обращения с ТКО с использованием беспилотных воздушных судов на сегодняшний день самый эффективный инструмент получения объективных данных оперативно. В связи с чем „РЭО“ в 2023 году продолжит и расширит проект — будет созданы трехмерные цифровые модели еще 100 полигонов, 20 из них находятся в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где будет проведено наземное лазерное сканирование. По остальным 80 полигонам — воздушный мониторинг. В 2024–2030 годах мониторинг будет совершаться уже в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем, который по поручению Президента должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

По итогам проекта в 2022 году были построены 3D-модели 496 полигонов и оценена их остаточная вместимость, а также зафиксировано более 3000 нарушений, среди которых тления, возгорания, выход отходов за границы участка, выход возможного фильтрата за границы участка, отсутствие ограждения и обводных каналов по периметру объекта, отсутствие ванн дезинфекции колес, отсутствие пересыпки из инертных материалов, постов весового контроля.