РЭО: обрушение полигона в Ленобласти можно было предотвратить по итогам мониторинга дронами | 360°

Экология 21 октября 2022, 14:33 РЭО: обрушение полигона в Ленобласти можно было предотвратить по итогам мониторинга дронами

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Откос полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Новый Свет-ЭКО» обрушился в Гатчинском районе Ленинградской области 20 октября. Частичное обрушение можно было бы избежать при своевременном проведении мониторинга объекта, который проводит Российский экологический оператор в пределах всей страны с начала года, и проведения работ по устранению нарушений в углах откосов. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Причиной схода откоса могло стать нарушение технологии складирования отходов, окончательные выводы сделают после завершения экспертизы обвала.

«Планировалось, что полигон „Новый свет“, расположенный в Гатчинском районе Ленобласти, будет участвовать в проекте сканирования в более ранние сроки в текущем году. Однако регион подал заявку на облет дронами только в октябре, в то время как проект стартовал с начала текущего года. При этом до сих пор не представлена проектная документация на объект, из которой мы получаем информацию по проектной вместимости карт полигона, углам откосов, телу котлована, проектной высоте навалов. В текущих условиях завершение работ по этому полигону планируется до конца года. В настоящее время в регионе действуют 12 полигонов, воздушное лазерное сканирование запланировано по 7 из них. Всего в рамках проекта по облету объектов размещения ТКО были направлены заявки подрядчику по 506 объектам 77 субъектов РФ. При помощи построенных цифровых двойников более половины полигонов страны на федеральном уровне впервые появится объективная одинаковой степени актуальности информация о состоянии объектов», — сказал Денис Буцаев.

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Одной из задач облетов является обеспечение надлежащей эксплуатации полигонов, в частности, сохранение необходимых углов откосов при захоронении отходов. Слишком высокие навалы отходов создают не только риски оползней на объекте, но и существенно увеличивают стоимость рекультивации полигона.

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В мае РЭО запустил проект по облету полигонов с помощью дронов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости. Дроны проводят лазерное воздушное сканирование. Первым шагом проводится облет полигона беспилотным летательным аппаратом, оборудованным средством мобильного лазерного сканирования — лидаром. На основании полученных измерений строится облако точек, накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект. На цифровом двойнике полигона определяется фактически оставшийся срок службы объекта — остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений — выход навалов отходов за границы отведенного земельного участка, выход фильтрата вне специально оборудованных мест и др.