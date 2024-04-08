Экология 08 апреля 2024, 11:09 РЭО объявил о старте недели экологических знаний в России РЭО

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Неделя экологических знаний от движения «Экосистема» пройдет по всей стране с 8 по 17 апреля. Акция пройдет в поддержку национального проекта «Экология» и приурочена к празднованию Дня экологических знаний, который ежегодно отмечается 15 апреля. Итоги недели подведут 17 апреля в рамках запуска нового сезона «Зеленой премии» Российского экологического оператора.

«Мероприятия, которые пройдут в рамках эконедели, направлены на формирование экологической культуры молодых граждан Российской Федерации. Важно, чтобы с малых лет вовлекать людей в позитивную экоповестку и воспитывать в них экологический патриотизм и прививать бережное отношение к окружающей среде. Как институт развития РЭО уделяет особое внимание экопросвещению, которое включает в себя популяризацию экопривычек, а также обучение принципам экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Принять участие в мероприятиях могут школьники, студенты вузов и ссузов, педагоги, добровольцы и все желающие. Эколого-просветительские активности пройдут в нескольких форматах. На протяжении недели во всех регионах страны будут организованы эколого-просветительские мероприятия: уроки и лекции, мастер-классы, а также встречи с экологическими лидерами.

«В этом году центральной темой ежегодной акции, посвященной дню экологических знаний, стали экологические лидеры нашей страны. Ведь в истории России есть множество известных ученых и первооткрывателей, которые внесли научный вклад в развитие экологии. Немало таких деятелей и сейчас в нашей стране: от ученых до общественных деятелей. Именно о них мы хотим рассказать нашей молодежи, чтобы показать возможности и вектор развития в экологической повестке», — сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Присоединиться к акции может любой желающий: для этого необходимо пройти регистрацию в личном кабинете на сайте дниединыхдействий.рф, где будут доступны методические материалы для проведения мероприятий. После того, как мероприятие будет завершено, организаторы могут оставить отчет в личном кабинете и получить сертификат участника акции.

«Неделя экологических знаний» входит в цикл экологических дней единых действий от Движения «Экосистема», реализуемых в период с весны по осень 2024 года.

Всероссийская акция «Неделя экологических знаний» в формате проведения эколого-просветительских мероприятий в регионах России реализуется Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и Общероссийским общегосударственным движением детей и молодежи «Движением Первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в поддержку Национального проекта «Экология».