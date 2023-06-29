Экология 29 июня 2023, 16:43 РЭО объявил номинации «Зеленой премии»

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Среди них «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты»

Участники ежегодного конкурса «Зеленая премия», организуемого Российским экологическим оператором по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2023 году поборются в пяти номинациях — «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты», а также закрытая номинация «Регионы России».

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«„Зеленая премия“ стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране. Это возможность не только показать себя и свои проекты, направленные на заботу окружающей среды, но и способ стимулировать как можно больше людей, организаций к переходу к более экологической модели поведения. В рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» стала необходимым элементом экопросветительского направления реформы обращения с отходами. В 2023 году участники поборются в таких номинациях, как образование, культура, общество, бренды и отраслевые проекты. Для субъектов РФ мы, как и в предыдущие разы, подготовили отдельную номинацию», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В номинации «Образовательные проекты» к участию приглашаются вузы, колледжи, школы и учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, поддерживающие ценности осознанного потребления, формирования новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.

Жюри оценят программы обучения и воспитания по формированию экологической культуры и практических навыков осознанного потребления, проекты и кейсы общественно-значимых мероприятий, направленных на знакомство с современными методами обращения и утилизации ТКО (форумы, акции, выставки, конкурсы и фестивали), эффективные практики экологического просвещения детей и молодежи.

Номинация «Культурные и медийные проекты» — для арт-кураторов, художников, артистов, блогеров, журналистов, медиапроектов и частных лиц, совершивших вклад в формирование новой модели поведения в обществе. К участию приглашаются лидеры общественного мнения, редакции изданий, создатели выставочных проектов, авторы документальных и художественных фильмов, рекламы, просветительских новых медиа.

«Инициативы отраслевых компаний» — к участию в данной номинации принимаются просветительские проекты, мероприятия и экоинициативы, реализованные региональными операторами, утилизаторами, переработчиками и иными специализированными компаниями в отрасли обращения с ТКО.

«В номинации „Общественные и волонтерские проекты“ рассматриваются общественные и волонтерские организации, НКО, экоклубы и проекты частных лиц — эколидеров и энтузиастов, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. Мы верим, что даже малые дела могут принести большую пользу, поэтому к рассмотрению принимаются проекты любого масштаба. Еще одна номинация „Регионы России“ — закрытая специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов РФ в сфере обращения с ТКО», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В номинации «Корпоративные проекты» представлены проекты крупных компаний, которые направлены на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО. Также к участию могут приниматься описания экологических инициатив в области устойчивого развития, внедренных брендом на уровне своих офисов, внутри компании. Преимуществом будет являться большой офлайн и онлайн-охват проекта, общественный резонанс, значимость инициативы для достижения целей устойчивого развития в стране.

Прием заявок начнется 1 июля и продолжится до 1 октября, форма подачи будет активирована на сайте премии. Торжественная церемония «Зеленой премии» с награждением победителей пройдет в декабре, даты будут объявлены позже.