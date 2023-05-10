Экология 10 мая 2023, 11:51 Показ мод, фестиваль кино и выставка: РЭО объявил даты экоакций в рамках НМЭК-2023

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Мероприятия пройду при поддержке Российского экологического оператора и Минприроды РФ.

Экопросветительские мероприятия при поддержке Российского экологического оператора и Минприроды РФ пройдут с 25 по 27 мая в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в 2023 году. Среди них кинопоказ фильма об экономике замкнутого цикла, показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки.

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«РЭО подготовил обширную программу в части экопросветельских мероприятий на НМЭК-2023. Будет показан документальный фильм об экономике замкнутого цикла, который мы сняли вместе с Первым каналом, проведен показ мод — апсайклинг-коллекции, одежда из вторсырья, организована выставка на тему экологии и отходов совместно с галереей „Триумф“. Кроме того, в 50 регионах пройдут субботники „Убери за собой“, в Петербурге — экозабег в рамках Всероссийской акции „Выбираю чистый воздух“, а на территории НМЭК будет работать мастерская переработки „Зеленый фургон“, — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мероприятия пройдут:

— Документальный фильм «Что такое экономика замкнутого цикла?» — 25 мая в 19:00, кинотеатр «Аврора», малый зал;

— Показ мод — 25 мая, 16:30, Большой выставочный зал Академии им. А. Л. Штиглица;

— Экозабег — 27 мая, 08:00–13:30, площадь Растрелли;

— Субботники «Убери за собой» — 26 мая, 11:00, запуск субботников начнется у стенда Минприроды РФ в Таврическом дворце;

— Мастерская переработки «Зеленый фургон» — 25−26 мая, фургон будет расположен справа от главного входа с колоннами, на месте парковки Таврического дворца;

— Выставка арт-объектов галереи «Триумф», арт-кластера «Таврида» и Recycle Group — 25−26 мая, залы Таврического дворца.

Также при поддержке РЭО, сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках НМЭК пройдет экофестиваль кино, организованный Минкультуры РФ. Фильмы будут показаны с 20 по 23 мая в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход».

«Во время экопросветительских акций от РЭО люди поближе познакомятся с устройством отрасли по обращению с отходами, узнают больше об экономике замкнутого цикла. Будет интересно!» — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В рамках Конгресса РЭО организует показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25−26 мая.