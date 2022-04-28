РЭО объяснил вред экологии из-за одноразового использования мангалов

Спрос на мангалы накануне майских праздников вырос более чем в два раза, россияне начали их закупать уже в первой половине апреля 2022 года. Российский экологический оператор призвал граждан отправлять одноразовые мангалы на переработку, так как если их бросить на природе, то они могут при разложении причинять вред окружающей среде и живым организмам из-за соединений различных металлов.

«По данным ретейлеров, с 1 по 21 апреля спрос на мангалы вырос на 125% по сравнению с 2021 годом. Впереди майские праздники, и мы хотели бы обратиться ко всем, кто решил отправиться на шашлыки, более осознанно подходить к организации пикника. Брошенный на природе мангал будет разлагаться 10 лет, а соединения металлов в нем могут навредить окружающей среде и живым организмам. Например, если тысяча семей оставит после себя одноразовые мангалы весом 500 граммов, то это уже будет 500 кг отходов. РЭО призывает отправлять мангалы после использования на переработку, для этого достаточно оставить изделие в баке для вторсырья. Второй способ не навредить среде — использовать многоразовые мангалы», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В составе одноразовых мангалов могут присутствовать соединения цинка, олова и железа. Такие отходы металла могут наносить вред окружающей среде и животным. При этом металл является ценным сырьем, и его принимают на переработку по всей стране. Мангалы можно выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора отходов, в баки для вторсырья.

После этого металлолом попадает на сортировку, где его распределяют по виду и профилю. Затем отходы металла разрезают — так их удобнее транспортировать и перерабатывать. Получаются бруски, которые отправляют на очистку от других отходов, неметаллических элементов, а также грязи и пыли. На очистке сепаратор выдувает все лишнее мощной струей воздуха. Может применяться и магнитный сепаратор, он вытягивает металлические элементы. В результате получается сырье, которое переплавляют в специальных печах. В конце металл прессуют в брикеты в механических или гидравлических установках.