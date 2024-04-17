Экология 17 апреля 2024, 17:20 РЭО: объем обработки и утилизации строительных отходов вырос в 4 раза в России

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Российский экологический оператор провел инвентаризацию обращения со строительными отходами и выявил четырехкратный рост уровня обработки и утилизации отходов строительства и сноса за три года.

«Уровень утилизации отходов строительства и сноса растет ежегодно. В 2021 году на обработку, утилизацию и обезвреживание было направлено 15,191 млн тонн отходов, из которых было произведено 8,414 млн тонн продукции. В 2022 году показатели увеличились до 35,783 млн тонн отходов, из которых произвели 35,674 млн тонн продукции. В 2023 году — 63,349 млн тонн отходов, из которых было произведено 817,9 тысячи тонн продукции, в том числе на размещение и захоронение было направлено 4,01 млн тонн. Напомню, что в рамках отраслевой программы мы должны обеспечить инфраструктуру, которая позволит увеличить долю вторичных ресурсов, используемых в строительстве, до 40% к 2030 году», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО провел анкетирование органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу наличия объектов обработки, утилизации обезвреживания и размещения отходов строительства и сноса за 2023 год в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 — 2030 годы».

Информацию предоставили 62 субъекта Российской Федерации.

Наибольший объем утилизированных отходов отражен в опросных формах Волгоградской и Московской областей, а также Донецкой народной Республики. Наиболее полная информация об учете полученной продукции при утилизации отходов представлена Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской и Липецкой областями.

«Отходы строительства и сноса имеют высокий потенциал к вовлечению в хозяйственный оборот для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе при условии их обработки и утилизации. При производстве продукции вторичные ресурсы и вторичное сырье замещают полностью или частично сырье, произведенное из природных ресурсов», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Согласно полученным опросным формам, наиболее распространенной технологией по утилизации отходов строительства и сноса является измельчение на дробильных установках, с получением вторичного щебеня, песка и песчано-щебеночных смесей, металлов черных вторичных, стружки древесной.