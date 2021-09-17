РЭО объединил бизнес и университеты для подготовки кадров в мусорной отрасли

Консорциум «Экономика замкнутого цикла», в который вошли Российский экологический оператор, 15 вузов и компаний, начнет готовить специалистов для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам генерального директора ППК РЭО, помимо подготовки новых кадров консорциум будет привлекать ученых для разработок и помогать выпускникам с трудоустройством.

«Глубинная цель реформы обращения с ТКО — это создать экономику замкнутого цикла, когда максимальное количество отходов перерабатывается и используется повторно. По сути мы формируем новый сектор экономики, и это требует вложения не только финансовых ресурсов, но и интеллектуальных. Для этого и был создан «Консорциум «Экономика замкнутого цикла». Ядро консорциума состоит из 15 участников, среди которых есть представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с ТКО», — сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Объединение будет готовить специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, внедрять новые технологии, трудоустраивать выпускников в сфере обращения с отходами. Буцаев отметил, что консорциум может расширяться, он будет действовать пять лет с возможностью пролонгации на тот же срок.

В РЭО указали, что консорциум нацелен на достижение мирового уровня научно-исследовательских работ, создание высококвалифицированных кадров области экономики замкнутого цикла, трансфер новых технологий мусорной отрасли в реальный сектор экономики.

Меморандум о создании консорциума был подписан 17 сентября. В него вошли семь российских вузов, включая МГУ имени М. В. Ломоносова, Пермский Политех, Университет Г. В. Плеханова, РУДН, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Уральский университет имени Б. Н. Ельцина.

Бизнес в консорциуме представлен такими компаниями, как «Хартия», «ЭкоЛайн», «РТ-Инвест», АО «РУСАЛ Менеджмент», АО «Ситиматик», «Веолия Маг», Новолипецкий металлургический комбинат и «СИБУР Холдинг».