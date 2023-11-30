Экология 30 ноября 2023, 10:40 РЭО объединил 55 студенческих экоклубов в 2023 году в рамках «Зеленой лиги» РЭО

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В «Зеленую лигу» Российского экологического оператора в 2023 году вошли 55 студенческих экоклубов. Студенты принимали участие в крупных деловых форумах, организовывали акции по сбору вторсырья, проводили лекции и экскурсии на мусороперерабатывающие предприятия.

«Программу „Зеленая лига“ мы запустили в марте этого года. За менее чем год удалось объединить 55 студенческих клубов экологической направленности из 40 регионов страны, в том числе из Луганской Народной Республики и Запорожской области. Программа создавалась для развития студенческих экологических сообществ, чтобы студенты могли стать частью глобального экологического сообщества, познакомиться друг с другом, обменяться опытом и практиками, узнавать о конкурсах и мероприятиях, посвященных экологической тематике, а также вносить свою лепту в формирование экономики замкнутого цикла и реформы отрасли по обращению с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В 2023 году активисты «Зеленой лиги» провели серию экопросветительских мероприятий «На зеленой волне», направленных на повышение знаний о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она стартовала в России вместе с нацпроектом «Экология».

Студенты проводили уроки для школьников и лекции для своих сокурсников, а также организовали студенческие группы для экскурсий на предприятия по обращению с ТКО, общались со специалистами отрасли. Цикл мероприятий «На зеленой волне» позволил не только познакомить молодежь страны с позитивными экологическими изменениями, но и дал студентам возможность профориентации.

«Зеленая лига» позволила студентам больше узнать о своей стране: весной «Лига» встретилась в Санкт-Петербурге на молодежном дне Невского международного экологического конгресса, а осенью — в Москве во время Российского эколгического форума (РЭФ). Самые активные участники «Зеленой лиги» получили рекомендации и были отобраны на такие форумы, как «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке, экологическая смена «Таврида.Арт» в Крыму и многие другие,

В рамках «Зеленой лиги» стартовала программа «Зеленый кампус», в рамках нее в вузах и спо фандоматов устанавливаются фандоматы для раздельного сбора пластика и алюминия. Аппараты уже появились в филиале НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и в Межрегиональном открытом социальном институте в Йошкар-Оле. Следующим фандомат получит кампус Дальневосточного федерального университета — установка ожидается в декабре.

Весной пять студентов из Самары, Новосибирска, Саратова и Ростова-на-Дону вошли в федеральную команду «Зеленой лиги». Они помогают курировать и развивать программу, получают компетенции по организации работы с молодежью, ведению социальных сетей и организации событий всероссийского уровня. В октябре при участии студентов «Зеленой лиги» состоялась Биржа экологических вакансий Молодежного дня РЭФ.

«Когда я вступил в Зеленую лигу, я был впечатлен объединенным энтузиазмом и энергией ее участников — таких же студентов, как я сам. Зеленая лига дает практические инструменты и знания, необходимые для привлечения внимания общества к экологическим проблемам и поощрения изменений в повседневной жизни каждого. В „Зелено лиге“ я нашел единомышленников и друзей, с которыми делюсь опытом, идеями и проектами. Благодаря этому мы можем создавать реальные изменения и шаг за шагом делать мир вокруг лучше, » — поделился член федеральной команды «Зеленой лиги» и студент Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Осоян.

Отбор в «Лигу» производится на конкурсной основе. Следить за новостями «Зеленой лиги» можно в официальной группе программы ВК или на сайте зеленаялига.рф.