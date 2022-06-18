РЭО объединил 5000 эковолонтеров на акциях в сфере обращения с ТКО

Пять тысяч эковолонтеров объединились под эгидой Российского экологического оператора, курирующего реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Для волонтеров на форуме ППК организовала сессию «Экопоколение. Поддержка молодежных экологических инициатив».

«РЭО выступает за развитие института эковолонтерства, причем стремительного. Мы готовы способствовать этому посредством разных способов. До конца 2022-го года мы ставим себе задачу объединить более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. На данный момент под эгидой РЭО собраны уже порядка пяти тысяч волонтеров, прошедших регистрацию и начавших получать задания в нашем разделе на единой волонтерской платформе. Существует большое количество эковолонтерских организаций, движений, акций. Крупных и не очень. Разной направленности и с разными задачами. Но цель у всех одна — защитить окружающую среду. Поэтому наша миссия — помочь эковолонтерам объединиться, то есть мы становимся некой точкой, в которой сходятся яркие лучи экодвижений», — сказал Денис Буцаев.

В 2022 году РЭО подготовило руководство, как стать эковолонтером — «Стань волонтером экологом». Пособие состоит из программы обучения эковолонтеров на базе вузов и волонтерских организаций, а также сборника реальных кейсов эковолонтерства. Оно содержит простой классификатор экологических волонтерских акций, посвященных современным экологическим проблемам. По сути, это волонтерство в сфере ТКО, лесное, заповедное и зооволонтерство.

На базе этого руководства был разработан цифровой курс «Дневник эковолонтера». Платформа позволяет не только обучиться навыкам и знаниям эковолонтера, но и получить задания для самостоятельной работы. Интерактивный курс «Дневник волонтера» включил 12 уроков, которые ведет Татьяна Геворкян. Конспекты уже написаны, а закрепить знания можно пройдя забавные тесты.

Также РЭО разработал в дополнение к курсу и пособию методичку «Мир экологического волонтерства». Оно собрало опыт экологических добровольцев со всей России. В пособии представлены инструкции по организации мероприятий и рекомендации по разработке акций различного формата.

Посмотреть курс, скачать пособие и методичку можно на сайте РЭО. Материалы бесплатные, доступны для всех без исключения.

С 5 по 25 апреля 2022 года в школах по всей России проходили уроки «Экология начинается с тебя», РЭО организовал их совместно с организацией «Делай!». Всего в регионах страны состоялось более 700 очных уроков по экологии, в рамках которых учителя и волонтеры рассказывали школьникам, как человек может снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря урокам около 22 600 школьников узнали об актуальных экологических проблемах, о состоянии окружающей среды, а также о возможностях эковолонтерства.

В апреле–мае РЭО запустил серию субботников «Зеленый десант». Это были периодические акции, выезды-рейды на природные территории в целях уборки стихийно образующихся свалок, мониторинга берегов рек и водоемов. По результатам «Зеленого десанта» удалось провести 66 субботников в 40 регионах, в 10 из них это были крупные флагманские субботники, на которые приходили более 300 эковолонтеров. В сумме субботники объединили более четырех тысяч волонтеров и помогли собрать более 62 тонн отходов.

Для того, чтобы объединять молодежь и рассказывать о многочисленных проектах, РЭО создал специальную платформу «Экопоколение.РЭО». Это своего рода экосистема для студентов вузов, объединяющая в себе различные мероприятия, цель которых вовлечение в экологическое добровольчество. На этой платформе РЭО анонсирует ближайшие мероприятия в сфере экодобровольчества (субботники, квизы, просветительские дни, экоГТО и др). Одним из последних мероприятий стал экологический марафон, который продлится до 26 июня.