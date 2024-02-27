Экология 27 февраля 2024, 13:29 РЭО: новый мусоросортировочный комплекс в Мордовии будет обрабатывать 75% ТКО региона РЭО

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Современный объект обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 180 тысяч тонн построят до конца 2024 года в Лямбирском районе Мордовии. Новый комплекс сможет обрабатывать около 75% ТКО, которые ежегодно образуются в регионе. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул важность развития инфраструктуры обращения с отходами в Республике и рассказал подробности об инвестиционном проекте.

«Проект по созданию мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии реализуется в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства позволяет поддерживать региональные проекты. На создание данного объекта была выделена субсидия в размере 1,2 млрд рублей. До конца года комплекс будет построен и сможет принимать на обработку около 75% ТКО, образуемых в Республике. Это позволит региону существенно приблизиться к выполнению показателей федерального проекта „Комплексная система ТКО“ нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.

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Современное оборудование, которое установят на предприятии, позволит автоматически раскрывать пакеты и отделять органические отходы от общих.

Общая стоимость проекта согласно положительному заключению государственной экспертизы — 1,8 млрд рублей с НДС. В июне 2023 года регионом на объект обработки получена субсидия из федерального бюджета в рамках Правил № 1222 в размере 1,2 млрд рублей.

«Помимо объекта в Лямбирском районе в Мордовии будут также построены объекты в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Создание трех комплексов позволит Республике приблизиться к целевым показателям уже в 2024 году. Общая мощность объектов составит 240 тысяч тонн в год», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Концессионером в рамках соглашения о создании трех объектов выступило ООО «Мордовский экологический оператор». Концессия была подписана 21 ноября 2022 года. Строительство комплекса в Лямбирском районе началось летом 2023 года.

Благодаря федеральной поддержке в 2024 году в эксплуатацию будут введены еще 10 предприятий в сфере обращения с ТКО, в том числе объекты в Дагестане, Крыму, Архангельской и Псковской областях.

Для развития отрасли обращения с отходами правительством разработаны различные меры господдержки. Регионам предоставляют субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, на строительство мусороперерабатывающих комплексов. С помощью федеральных мер поддержки уже реализовано 22 проекта на 50,7 млрд рублей. Благодаря этому в 16 субъектах РФ будут ежегодно обрабатывать 8,3 млн тонн отходов.