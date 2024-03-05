Экология 05 марта 2024, 09:07 РЭО: новые регионы уже получили 52 единицы спецтехники и более 3700 контейнеров РЭО

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Российский экологический оператор с начала 2024 года закупил для новых регионов еще 125 единиц спецтехники, а также 8704 контейнера и бункера для твердых коммунальных отходов (ТКО). В феврале уже поставлено 3723 контейнера и бункера, 52 единицы спецтехники, включая мусоровозы, бункеровозы и иные виды спецтехники.

«Регионы направили в адрес РЭО заявки на получение новых контейнеров и спецтехники для обращения с отходами. Для новых регионов было закуплено 125 единиц специализированной техники и 8704 контейнера и бункеров. Треть из них уже доехала до новых регионов. Для Донецкой Народной Республики закуплено 29 единиц спецтехники и 2247 контейнеров и бункеров, для Луганской Народной Республики — 32 и 2386 единиц, Запорожской области — 31 и 2228 единиц и Херсонской области — 33 и 1843 единицы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО осуществляет поставки специализированной техники и контейнеров в новые регионы в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (ПСЭР). Она утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации и включает мероприятия в том числе для развития сферы обращения с ТКО в регионах.

«В феврале в регионы уже поставлено 52 единицы специализированной техники и 3723 единицы контейнеров и бункеров. В марте планируем поставить более 30 единиц техники и 3,5 тысяч контейнеров и бункеров. Передача всей приобретенной специализированной техники, контейнеров и бункеров будет завершена в первом полугодии 2024 года», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

В 2024 году также планируется дополнительно закупить еще 160 единиц специализированной техники и 2565 единиц контейнеров и бункеров и осуществить поставки на территории регионов до конца года.