Экология 26 января 2024, 13:45 РЭО: новые комплексы по обработке и утилизации ТКО появятся в 30 регионах в 2024 году РЭО

Читать 360tv в

Новые объекты по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) появятся в 30 субъектах РФ в 2024 году. Об этом 26 января сообщил генеральный директор Российского экологического оператор Денис Буцаев на пленарной сессии «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» в рамках Отраслевого дня «Экология» на выставке «Россия». Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем выступлении подчеркнула важность реформы отрасли по обращению с отходами.

«Важнейшее направление экологических реформ — грамотная работа с отходами и переход на экономику замкнутого цикла. Это касается не только отходов коммунальных, но и отходов промышленности, строительства, сельского хозяйства и недропользования. Проект мы запускали с нуля по поручению председателя Правительства. Прежде всего, нужно было создать необходимую нормативную базу. Законодательно установили запрет с 2030 года на захоронение полезных фракций из отходов вторичных материальных ресурсов», — сказала Виктория Абрамченко.

Реклама

Она подробнее остановилась на реформе системы расширенной ответственности производителей (РОП). «Если раньше существовал принцип „загрязнитель платит“, и этот загрязнитель уходил от ответственности, то сейчас реализован принцип „утилизируй — или плати“», — сказала зампредседателя Правительства РФ и напомнила, что с 1 января 2027 года весь объем произведенной или ввезенной в страну упаковки должен быть утилизирован.

Для того, чтобы утилизировать отходы, важно развивать инфраструктуру и технологии. На эти цели, по словам вице-премьера, государство направило 7,1 млрд рублей.

Глава РЭО подчеркнул, что помимо помощи со стороны государства важно сделать отрасль по обращению с отходами привлекательной для инвестиций.

«Мы понимали, что при изначальных достаточно существенных вложениях и отсутствии частного капитала эта отрасль будет забирать каждый раз из бюджета дополнительные средства. И таким образом, у нас появится серьезная строка обременения. А хотелось, используя передовой мировой опыт, сделать из указанной отрасли инструмент, в том числе, бюджетного пополнения, то есть создать полноценную отрасль, которая зарабатывала бы деньги, в том числе в виде налогов для государства и наших граждан», — сообщил Денис Буцаев.

По его словам, в сфере ТКО за 2014−2020 год было заключено 11 концессионных соглашений, за 2021−2023 год — 53 концессионных соглашения на общую сумму 136 млрд рублей. Еще 36 концессионных соглашений будет заключено в 2024 году на сумму 90 млрд рублей. Буцаев добавил, что 2023 год был беспрецедентно привлекательным с точки зрения объема привлеченных денежных средств и количества реализованных проектов.

«В настоящий момент мы покрываем практически все субъекты Российской Федерации нашими инфраструктурными проектами, начиная с Калининграда и заканчивая Хабаровском и Владивостоком. В прошлом году ввели предприятия в Туле, Ленинградской и Московской областях, на Кавказе и Урале. В текущем году мы введем предприятия в 30 субъектах Российской Федерации, включая очень сложные субъекты. Такие, как, например, Дагестан, Мордовия и Псков», — сказал гендиректор РЭО.

Он также ответил на вопрос ведущей о том, хватает ли оборудования для создания стольких объектов.

«По поводу оборудования — не просто хватает, не только для своих целей, хватает для реализации экспортных проектов в странах, например, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим.). Мы подписываем в текущем году такие соглашения с Таиландом, Мьянмой и, я надеюсь, с Вьетнамом. Поэтому с точки зрения импортозамещения в отрасли обращения с ТКО мы фактически не зависим от импортного оборудования. У нас оно выше 90%, за что отдельное спасибо министерству промышленности», — сообщил глава РЭО.

На сессии также обсудили экологические достижения бизнеса, основные направления государственной политики в области экологического развития, современные экологические вызовы бизнеса, реализацию экологических проектов со стороны бизнеса в регионах присутствия, инструменты привлечения капитала в экологию, внедрение новых технологий для экологической модернизации предприятий и импортозамещение.