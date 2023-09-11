Экология 11 сентября 2023, 11:33 РЭО назвал ЦФО, Северо-Запад и Урал самыми активными округами по заключению концессий в сфере ТКО ВЭФ

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Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа активнее всех заключают концессионные соглашения в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Дальневосточный округ находится немного ниже, чем остальные федеральные округа. В настоящий момент самыми активными являются Центральный, Северо-Западный и Уральский. Мы видим достаточно активное движение по югу (Южному федеральному округу — прим.), там крупные концессии готовятся в Краснодарском крае. И Крым мы реализуем в рамках поручения президента по отдельной программе, там уже приступили к строительству, объекты будут введены в 2024 году, также проблем с реализацией реформы не видим», — сказал Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».

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Он также затронул тему реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого в каждом из восьми федеральных округов будет построено по экопромышленному парку. Все они запроектированы и прошли экспертизу, введены будут в 2024 году, строительство уже активно ведется. «Но естественно, ориентация на то, чтобы площадка не была построена просто ради самой площадки, а мы там увидели конкретных резидентов», — добавил глава РЭО.

В Дальневосточном федеральном округе экопромышленный парк расположится на территории Приморского края. «Здесь есть некоторые сложности с подбором резидентов. Мы договорились, что проведем встречу с утилизаторами всех субъектов, входящих в округ для того, чтобы активизировать их решения, связанные с размещением на площадке парка. Рассчитываем, что Приморье не окажется в числе регионов, в которых экопромышленные парки будут недозагружены», — указал Денис Буцаев и добавил, что в некоторых регионах объем заявок уже кратно превышает возможности размещения.

Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» прошла при поддержке Российского экологического оператора в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке 10−13 сентября.