РЭО назвал три барьера на пути к мусорной реформе в стране

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал три барьера, которые мешают реализации реформы обращения с отходами в России. Это сопротивление бизнеса внедрению РОП (расширенной ответственности производителей), сложный процесс доведения денег до инвесторов и регионов, а также недостаточное распространение раздельного сбора.

«Одним из барьеров можно назвать сопротивление бизнеса принятию новой концепции РОП. Мы уже неоднократно обсуждали законопроект о расширенной ответственности производителей, в том числе с представителями бизнеса, приходили к каким-то компромиссам. Однако попытки оттянуть принятие закона все равно возникают. Причем не только со стороны бизнеса, но и со стороны властей», — сказал Буцаев.

По мнению главы РЭО, окончить споры поможет принятие законопроекта в Госдуме в этом году. Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала его одним из приоритетных и указала, что после его принятия, а также двух других проектов по ВМР и промышленным отходам, в стране кардинально изменится с ситуация, буквально разделившись на до и после.

«Другая проблема — это доведение денег до инвесторов и регионов. Процесс нужно сильно упростить, но при этом сделать прозрачным. Сейчас, я напомню, деньги сначала поступают в Минприроды, потом в РЭО, а затем уже — к инвесторам», — отметил Буцаев.

Третьим условием для реализации мусорной реформы глава РЭО назвал раздельный сбор отходов, который должен стать привычкой большинства жителей России. При этом граждане уже активно вовлекаются в РСО, а РЭО начал проводить большую информационно-просветительскую работу по этому направлению.