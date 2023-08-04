Экология 04 августа 2023, 09:37 РЭО назвал топ-5 регоператоров по цифровым торгам вторсырьем РЭО

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Региональные операторы, вошедшие в лидеры по количеству лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), выставили на продажу вторсырья на 32,7 млн рублей. Цифровая платформа была создана Российским экологическим оператором в сентябре 2022 года.

«Российский экологический оператор создал ЭТП для торговли вторичными материальными ресурсами и вторсырьем, что соответствует принципам построения экономики замкнутого цикла. На площадке зарегистрировались как малые, так и крупные компании, среди которых есть и региональные операторы по обращению с отходами. В топ-5 регоператоров вошли Ситиматик, Тюменское экологическое объединение, Невский экологический оператор, ЕМУП „Специализированная автобаза“ и Мусороуборочная компания, которые выставили на продажу лотов на общую сумму 32,7 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ситиматик выставил 38 лотов 14,2 млн рублей, Тюменское экологическое объединение — 38 лотов на 4,2 млн рублей, Невский экологический оператор — 16 лотов на 10,1 млн рублей, Специализированная автобаза — 8 лотов на 2,6 млн рублей, Мусороуборочная компания — 4 лота на 1,4 млн рублей.

«Цифровая платформа продолжает развиваться и расширять функционал. Для постоянных пользователей мы планируем ввести систему экобаллов. Она будет распространяться на такие услуги, как продвижение лотов, филиалы, проверка контрагента, аналитика, сопровождение, уведомления», — отметил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

Для того, чтобы воспользоваться услугами ЭТП, необходимо зарегистрироваться на сайте платформы.