Экология 11 декабря 2023, 10:29 РЭО назвал топ-5 городов по сдаче электроники в рамках акции «ЭлектроОсень» РЭО

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Больше всего старой техники на переработку сдали жители Москвы и Петербурга в рамках акции «ЭлектроОсень», организованной при поддержке Российского экологического оператора и «М.видео-Эльдорадо». Всего участники акции за один месяц передали на утилизацию 10 тонн электронных отходов.

«Завершилась акция „ЭлектроОсень“ от РЭО и „М.видео-Эльдорадо“. За месяц ее участники сдали более 10 тонн старой техники. Все электронные отходы были направлены на переработку к проверенным утилизаторам, полученное вторсырье можно будет использовать повторно. Такие акции отвечают принципам экономики замкнутого цикла, а также помогают популяризировать осознанное потребление и экологический образ жизни», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В топ-5 городов по объему сданной техники и электроники в рамках акции «ЭлектроОсень» вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Курск.

«Совокупно жители этих городов сдали на переработку более 2500 единиц и около 8 тонн старой или пришедшей в негодность техники. Больше всех интерес к акции проявили жители Москвы, Челябинска и Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Самары. В этих городах жители в ноябре сдавали технику чаще, чем в предыдущие месяцы», — сказал заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

«Интерес к сдаче электроники в рамках акции „ЭлектроОсень“ в наших магазинах по всей России вырос почти вдвое относительно октября. В рамках акции клиенты могли оставить ненужную и устаревшую технику в специальных боксах в магазинах. Также мы вывозим старую технику из дома клиентов вместе с доставкой нового товара или без покупок через бесплатный сервис „Экотакси“, — отметила руководитель экологических программ „М.видео-Эльдорадо“ Оксана Платонова.

Как правило, участники акции сдавали чайники, смартфоны, кабели, провода и компьютерные мыши, детали принтеров и сами принтеры, наушники, утюги, приборы для укладки волос, а также пылесосы.