Экология 01 апреля 2024, 15:06 РЭО назвал топ-5 активных компаний на цифровой платформе РЭО

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Невский экологический оператор (НЭО) и четыре утилизатора стали самыми активными компаниями на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). Они провели сделки на общую сумму 111 483 400 рублей.

«ЭТП пользуется спросом среди участников отрасли и стала удобным инструментом в построении экономики замкнутого цикла. Топ-5 компаний, которые наиболее активно пользуются ЭТП, стали Невский экологический оператор, ООО „АРТЭКО СПБ“, ООО „ПИТЕР ВТОРМЕТ“, Тверской завод вторичных полимеров и ООО „Эресайкл“. Они провели 202 сделки на общую сумму 111 483 400 рублей, которые включают куплю-продажу вторсырья и исполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Невский экологический оператор занимается вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Санкт-Петербурге. К цифровой платформе РЭО он присоединился в июне 2023 года и выставил первые лоты вторсырья в объеме 175 тонн. На сегодняшний день НЭО провел уже 109 сделок на общую сумму 83 910 500 рублей. Регоператор продает макулатуру, ПЭТ (PET), тетрапак и аналоги, а также цветные металлы.

Также самыми активными на ЭТП стали партнеры НЭО — «АРТЭКО СПБ» (22 сделки на 29 329 000 рублей, покупка макулатуры, ПЭТ, тетрапака, цветных металлов), «ПИТЕР ВТОРМЕТ» (29 сделок на 17 284 000 рублей, цветные металлы, тетрапак, ПВД (LDPE), черные металлы), Тверской завод вторичных полимеров (17 сделок на 13 310 000 рублей, ПЭТ).

Компания «Эресайкл» разместила на продажу 25 лотов с услугой по выполнению норматива утилизации на 25 000 000 рублей. Утилизировать необходимо было компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование, а также приборы оптические и фотографическое оборудование.

«ЭТП позволяет осуществить полный цикл работы с отходами в рамках действующего законодательства РФ. Это и привлекает большие компании для работы на нашей площадке, в том числе те компании, которые следуют принципам экономики замкнутого цикла. Самые активные из них проводят огромное количество сделок на многомиллионные контракты, они отмечают исключительное удобство ЭТП. В свою очередь мы продолжим совершенствовать площадку и расширять ее функционал», — отметил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.