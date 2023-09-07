Экология 07 сентября 2023, 16:26 РЭО назвал топ-3 регионов по продаже вторсырья в ЮФО РЭО

Читать 360tv в

Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский край вошли в топ-3 регионов Южного федерального округа по сумме выставленных лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора.

«В ЮФО лидерами по торговле вторичными ресурсами стали Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский край. Данные регионы разместили 77 лотов на 68 млн рублей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Волгоградская область разместила 32 лота на 37 млн рублей в категориях полимеры, черные и цветные металлы, приборы бытовые электрические, оборудование промышленное. Ростовская область — 26 лотов на 16 млн рублей в категориях шины и покрышки, упаковка стеклянная, макулатура. Краснодарский край — 19 лотов на 15 млн рублей в категориях полимеры.

«Мы продолжаем расширять функционал ЭТП, на которой уже зарегистрировано более 1000 компаний», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, выставлять заказы на исполнение расширенной ответственности производителей (РОП).