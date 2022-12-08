Экология 08 декабря 2022, 15:11 РЭО назвал топ-20 регионов в сфере обращения с отходами

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Первые три места заняли Московская область, Москва и Нижегородская область.

Москва, Московская и Нижегородская области возглавили первые строчки топ-20 регионов в сфере обращения с отходами. Рейтинг составлен в рамках «Зеленой премии — 2022». В Российском экологическом операторе рассказали, по каким критериям происходил отбор. В этом году РЭО добавил новый показатель, отражающий качество подготовки региона к инвестированию в инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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«В прошлом году вместе с ППК РЭО мы впервые начали создавать рейтинг регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами. По итогам 2022 года особенно отмечу успехи Чувашской Республики, Тамбовской области, Саратовской и Челябинской области, которые впервые попали в топ-10 регионов. Также лидерами-роста можно с уверенностью отметить Республику Татарстан, Ульяновскую область, Республику Марий Эл и Брянскую область. […] Отдельно остановлюсь на реформе обращения с отходами. В этом году мы пошли дальше — запустили формат государственно-частного партнерства, и инвестируем еще активнее. Благодаря инвестпроектам, о которых мы договорились в этом году, в ближайшие годы планируется построить и реконструировать 65 заводов в 31 регионе страны. Деньги будем привлекать и с помощью зеленых облигаций. Правительство одобрило их выпуск в этом году», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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«Мы подвели итоги Зеленой премии, которую составляем уже второй год подряд. В номинации „Регионы России“ первое и второе место разделили Московская область и Москва. Третье — заняла Нижегородская область. Всего в лидеры попали 20 регионов. В этом году среди критериев, по которым мы оцениваем регионы, появился новый показатель, отражающий инвестиционную достаточность региона. Ее мы оценивали с учетом плана по территориальной схеме до 2024 года. То есть смотрели, насколько регион активно собирается вводить мощности по обработке и утилизации. Каким-то регионам это позволило улучшить показатели, каким-то — наоборот. В целом многие субъекты за год, после проведения первой „Зеленой премии“, проделали большую работу. Например, Чувашия поднялась сразу на 34 строчки, а Москва — на 21. Надеемся, что рейтинг продолжит стимулировать регионы на развитие инфраструктуры обращения с отходами и дальше. Ведь рейтинг, в том числе, отражает, насколько людям комфортно участвовать в раздельном сборе отходов, удовлетворены ли они вывозом отходов и как реагируют на их жалобы и обращения, связанные с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заметно выросли в рейтинге позиции Тюменской, Тамбовской, Саратовской и Челябинской областей. Эти регионы вошли в десятку лучших, хотя еще в прошлом году, за исключением Тюменской области, их не было и в топ-20. Более чем на 30 баллов в рейтинге по сравнению с 2021 годом поднялись Санкт-Петербург, Крым, Чувашия, Марий Эл, Брянская область, Республики Дагестан и Алтай.

В основе рейтинга — сумма статистической и социологической оценок. Среди критериев — охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, дефицит мощностей по размещению отходов, бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО, образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экоакций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями и уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе. Своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО — новый показатель, который ввел РЭО по просьбе Правительства.

Топ-20 регионов в сфере обращения с ТКО по версии РЭО, сумма баллов по всем критериям:

1-2. Москва (81,05) баллов) и Московская область (81,05)

3. Нижегородская область (70,04)

4-5. Чувашская Республика (69,17) и Тюменская область (69,17)

6. Тамбовская область (67,73)

7. Тульская область (65,53)

8. Саратовская область (64,48)

9. Мурманская область (64,44)

10. Челябинская область (64,24)

11. Республика Мордовия (64,14)

12. Новгородская область (64,01)

13. Ставропольский край (63,27)

14. Чеченская Республика (63,25)

15. Костромская область (62,59)

16. Белгородская область (62,48)

17. Удмуртская Республика (61,78)

18. Самарская область (61,73)

19. Калужская область (61,37)

20. Ярославская область (60,61).

РЭО проводит активную работу с регионами, представители компании и Денис Буцаев регулярно встречаются с руководством того или иного субъекта РФ. На 2022-й год планируется заключение концессионных соглашений на создание и реконструкцию 65 объектов в 31 регионе страны на общую сумму в 166 млрд рублей. В 2023 году будут подписаны соглашения на 49 объектов в 27 регионах страны на сумму в 145 млрд рублей и в 2024 году дополнительно стартуют 19 проектов в 10 регионах страны на сумму в 57 млрд рублей. РЭО оказывает регионам как методологическую поддержку (помогает сделать правильную проектно-сметную документацию), так и финансовую. Со стороны РЭО возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зеленых, которые выпускает РЭО.

Подробные списки победителей можно изучить на сайте РЭО. Помимо рейтинга регионов там также представлены победители в номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и 10 обладателей спецпризов в каждой категории.