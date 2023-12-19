Экология 19 декабря 2023, 14:51 РЭО назвал топ-10 регионов на цифровой платформе по торговле вторсырьем РЭО

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Больше всего лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырьем (ЭТП) выставили Москва и Московская область. В 2023 году эти субъекты РФ выставили 208 лотов почти на 1 млрд рублей, сообщили в Российском экологическом операторе.

«Подводим итоги работы нашей цифровой платформы по торговле вторсырьем. Мы составили рейтинг регионов по количеству лотов, и здесь с большим отрывом вперед вырвался столичный регион. Москва и область выставили в 2023 году 208 лотов на 997 млн рублей. Далее идут Санкт-Петербург с 154 лотами на 137 млн рублей, Тюменская область с 83 лотами на 18 млн рублей, Свердловская область с 71 лотов на 33 млн рублей, Пензенская с 64 лотами на 92 млн рублей. Мы видим, что регионы активно пользуются нашей площадкой, созданной в рамках формирования экономики замкнутого цикла, и продолжаем ее развивать для большего удобства пользователей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Компании в Москве и Подмосковье выставляли такие лоты, как пластмассовая и бумажная упаковка, отходы полимерные (ПЭТ и ПНД), макулатура и отходы бумаги, компьютеры, бытовая электроника, промышленное холодильное и вентиляционное оборудование, фильтры для двигателей внутреннего сгорания, флекса и полимерное вторсырье, стеклобой, печатная продукция, текстильные изделия и спецодежда, отходы металлов, текстиля, резины, шины и покрышки.

В Санкт-Петербурге выставлялись макулатура, полимеры (ПВД, ПЭТ), цветные и черные металлы, стеклобой, шины, покрышки и отходы резины, тетрапак и аналоги, отходы комбинированной и многослойной упаковки, коммуникационное, фотографическое, промышленное холодильное и вентиляционное оборудование, ручные инструменты с механизированным приводом, бытовые приборы и электроника, мониторы и телевизионные приемники, компьютеры и офисное оборудование.

В Тюменской области компании выставляли вторсырье бумажное и картонное, полимерное, стеклянное, металлическое, текстильное, древесное, резиновое. В Свердловской — упаковку из полимерных материалов с галогенами и без, золошлаковые, промышленные, строительные отходы, полимерные отходы (ПЭТ), бытовые электрические приборы, мониторы, телевизионные приемники, компьютеры и офисное оборудование, отходы металлов, макулатуру.

В Пензенской области выставлялись шины, покрышки и отходы резины, упаковка из гофрированного картона, бумажное и картонное вторсырье, макулатура, полимерное вторсырье (гранула).

Саратовская область выставила 57 лотов, среди которых макулатура, стеклобой, комбинированная и многослойная упаковка, полимерные отходы (ПЭТ, ПС), бумажное и полимерное вторсырье, на общую сумму 20 млн рублей.

Новосибирская область выставила 41 лот на 67 млн рублей. Компании торговали такими лотами, как упаковка стеклянная, упаковка из полимерных материалов, не содержащих галогены, бумажное и картонное вторсырье, бытовые приборы, компьютеры и офисное оборудование, агломерат, флекса, промышленное холодильное и вентиляционное оборудование, макулатура, полимерные отходы (ПВД, ПЭТ), отходы стекла.

В Приморском крае выставили 38 лотов на 15 млн рублей, это были компьютеры и офисное оборудование, макулатура, стеклобой, полимерные отходы (ПЭТ). В Нижегородской области компании торговали 37 лотами в виде полимерных отходов (ПНД, ПП, ПЭТ), отходов металлов, бумаги и картона на 10 млн рублей. В Удмуртской республике выставлено было 34 лота на 24 млн рублей, лоты представляли собой полимерные отходы (ПНД, ПП, ПЭТ), полимерное вторсырье, комбинированная и многослойная упаковка, отходы бумаги и картона, текстиля, резины.

«Наша площадка постоянно развивается. Она была создана в сентябре прошлого года и уже привлекла большое количество компаний. Всего на ЭТП уже зарегистрировано 2152 пользователя. Они выставили 1063 лота на общую сумму 2,652 млрд рублей», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.