Экология 02 августа 2023, 11:37 РЭО назвал способы применения беспилотников для ведения экомониторинга РЭО

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Лаборатория отраслевого применения «Экомониторинг», организатором которой стал Российский экологический оператор, завершила работу в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». В этом году мероприятие проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске. Результаты работы всех лабораторий «Архипелага» были презентованы 1 августа на конференции «Поколение дронов». В работе конференции и оценке результатов принял участие специальный представитель Президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Лидер лаборатории отраслевого применения «Экомониторинг» — заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров рассказал о результатах трехдневной работы экспертов лаборатории, основной целью которой являлось определение направлений применения беспилотных авиационных систем (БАС) для ведения экологического мониторинга в период до 2035 года.

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«Важность широкого развития именно этого сегмента использования БАС продиктована возрастающим вниманием к вопросам охраны окружающей среды и принимаемым в этой сфере законодательными актам», — отметил Алексей Буров.

В своем выступлении он рассказал, что эксперты лаборатории в своей работе учитывали положения одобренного в конце июля текущего года Государственной Думой и Советом Федерации законопроекта, предусматривающего создание Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды. Оператором системы станет Российский экологический оператор.

Создаваемая система должна обеспечивать не только сбор и обработку экологической информации, но также позволять давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать его изменение под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, важное значение приобретает оперативность и точность поступающей в систему информации. Такую информацию можно получать, применяя современные БАС на различных объектах экологического мониторинга.

С учетом параметров развития отрасли БАС, заложенных в Стратегии развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035, утвержденной Правительством распоряжением от 21 июня 2023 года № 1630-р, эксперты лаборатории сформировали ключевые параметры по использованию БАС в экомониторинге, в части типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), необходимого оборудования (полезной нагрузки), обеспечивающей инфраструктуры, кадрового потенциала.

«Результаты работы лаборатории позволили нам сформировать горизонт развития БАС в экомониторинге на период до 2035 года», — рассказал Алексей Буров.

Говоря об уже реализуемых проектов, он рассказал участникам конференции о проведенных в прошлом году РЭО облетах беспилотниками 496 полигонов ТКО. На основании полученных данных были определены ключевые параметры полигонов ТКО, в том числе объемы накопленных отходов, остаточная вместимость объектов. Выявлено более 3000 нарушений, допущенных эксплуатирующими организациями.

«Полученные результаты облетов полигонов ТКО с помощью БПЛА убедительно доказывают наличие существенных социально-экономических эффектов от их применения в экомониторинге», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Дмитрий Песков в своих комментариях на конференции отметил эффективность использования БАС в том числе в отрасли обращения с ТКО.

Также в рамках работы лаборатории эксперты обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных кадров: операторов БПЛА, специалистов по обработке, поступающих с них информации, разработчиков необходимого программного обеспечения.

Не остались без внимания экспертов лаборатории и барьеры, сдерживающие широкое использование БАС для ведения экомониторинга.

«Одними из самых существенных барьеров для использования БАС в экомониторинге, эксперты лаборатории выделили отсутствие на сегодняшний день признания данных, получаемых от БАС, юридически значимыми, а также отсутствие порядков и методик измерений с использованием БАС, при осуществлении экологического мониторинга», — рассказал советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев.

Организаторами проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» выступили Правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки НТИ и Университет НТИ 2035.