РЭО назвал самые слабые отрасли переработки в России

Больше всего в России не хватает мощностей для переработки отходов от использованных батареек, стекла и резины. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Стекло и резина, также проблема с батарейками. Из 20 тысяч тонн батареек перерабатывается только 1,5 тонны, а мощности есть для переработки всего пяти тысяч. По стеклу у нас мощностей на 450 тысяч тонн, а нужно 1,5 миллиона тонн, при этом на переработку отправляется 198 тысяч тонн стекла. По резине потребность в 300 тысячах тонн мощностей, сейчас перерабатывается от 150 до 200 тысяч тонн», — сказал Денис Буцаев.

По его словам, всю эту продукцию можно переработать и эти материалы можно считать вполне экологичными. Но из-за нехватки мощностей по их переработке не удается испытать все преимущества производства товаров и упаковки из этих материалов.

Чтобы исправить ситуацию, в каждом федеральном округе построят экотехнопарк, в котором и будут расположены расположены предприятия по переработке данной продукции, отметил Буцаев.

Российский экологический оператор был создан по указу президента РФ в 2019 году для формирования комплексной системы обращения с ТКО в России. Согласно национальной цели к 2030 году в России должно сортироваться 100% объема ТКО, а захораниваться в два раза меньше.