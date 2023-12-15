Экология 15 декабря 2023, 12:41 РЭО назвал самые частые ошибки при разработке терсхем ТКО РЭО

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Российский экологический оператор рассмотрел 93 проекта территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2023 году и выявил ряд нарушений. Среди них отсутствие планов на создание перспективных объектов ТКО, при том что отходы направляются на несанкционированные свалки.

«К сожалению, на текущий момент результаты экспертизы территориальных схем со стороны РЭО и результаты рассмотрения схем Росприроднадзором носят для регионов рекомендательный, а не обязательный характер. В связи с чем направленные замечания могут учитываться чисто формально, а в ряде случаев не учитываются вовсе. В рамках рассмотрения проектов территориальных схем в 2023 году РЭО выявил наиболее частые нарушения в проектах территориальных схем», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Не запланированы мероприятия для покрытия дефицита мощностей размещения ТКО, а потоки ТКО направляются на несанкционированные свалки. Встречаются территориальные схемы, в которых завышена масса образования ТКО в регионе, что влияет на корректность определения потребности в перспективных мощностях.

В ряде территориальных схем не в полном объеме запланированы перспективные мероприятия, за счет которых предполагается достигнуть целей Указа Президента РФ по 100% обработке ТКО и снижении захоронения ТКО в два раза.

Также в территориальных схемах не в полной мере представлены данные и сведения об объектах обращения с отходами, отсутствует графическое отображение источников образования и мест накопления отходов, не в полной мере представлены целевые показатели.

РЭО и Минприроды России совместно подготовили новые Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки терсхем.

«Согласно новым правилам, терсхема не может быть утверждена без согласования комиссией, созданной РЭО с участием федеральных органов власти, или без урегулирования разногласий между комиссией и уполномоченным органом субъекта РФ заместителем председателя Правительства РФ. Это позволит обеспечить контроль за отражением сведений в территориальных схемах и корректностью учета направляемых замечаний», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Кроме того, новые правила предусматривают ежегодную корректировку терсхем на основании данных о коммерческом учете ТКО за истекший год в части актуализации баланса количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО по субъекту РФ, сведений о расчетных величинах по зонам деятельности региональных операторов и в разрезе отдельных объектов обращения с ТКО, а также в части актуализации схемы потоков ТКО.

Утверждение новых правил планируется в 2024 году.

Полномочия по экспертизе проектов территориальных схем обращения с отходами закреплены за РЭО. С начала 2023 года РЭО рассмотрел 93 проекта территориальных схем по 50 субъектам РФ, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 82% больше, чем в 2021-м. Еще 7 проектов будут рассмотрены до конца года.