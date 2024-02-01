Экология 01 февраля 2024, 09:23 РЭО назвал самую экологичную упаковку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самыми экологичными видами упаковки с точки зрения переработки являются металл, стекло, дерево и картон. По ним установлен наименьший коэффициент экологичности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), сообщили в Российском экологическом операторе.

«Производители обязаны в рамках РОП отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор. Сумма экосбора складывается из значения базовых ставок, учитывающих затраты на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию и коэффициента экологичности, включающего сложность извлечения отходов, их переработки и возможности создать из полученного сырья новую продукцию. Наименьший коэффициент установлен для упаковки из металлов, стекла, дерева и картона. Но, конечно, самая экологичная упаковка — это ее отсутствие. Если же без упаковки не обойтись, то она должна быть многоразовой и перерабатываемой. Для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране необходимо, чтобы производители начали переходить к более экологичным аналогам», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Самой неэкологичной упаковкой с наибольшим коэффициентом экологичности является упаковка из сложных для переработки и извлечения видов пластмасс с маркировкой O или OTHER и комбинированных материалов (из пластмасс и алюминия, из пластмасс и белой жести, из пластмасс и различных металлов, комбинированная из других видов пластмасс).

Существует гибкая упаковка, например, дой-пак из мономатериалов, который может быть переработан, но есть такая же упаковка из двух неразделимых разнородных материалов — полимера и алюминия. Такую упаковку переработать сложнее, при этом получаемое вторсырье не востребовано. К ним относятся контейнеры для консервов (полимерные с привальцованной металлической крышкой). Дой-паки используются для хранения такой продукции, как кетчуп, майонез, чай, кофе, орехи.

«При этом ставки по неэкологичной упаковке до сих пор остаются довольно низкими, что не позволяет стимулировать инвесторов к созданию предприятий по переработке. Хочу напомнить, что механизм РОП призван стимулировать производителей создавать утилизационные мощности и переходить на экологичную упаковку, которую можно извлечь и переработать. Таким образом, это должно привести к снижению захоронения отходов на полигонах и построению экономики замкнутого цикла в России», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Ранее РЭО сообщал, что утверждена методика расчета экосбора и коэффициента экологичности. Базовая ставка экосбора (БСЭС) и коэффициент экологичности отходов товаров и упаковки рассчитываются по отдельным формулам. БСЭС определяется на основе средних сумм затрат на раздельный сбор, накопление, транспортирование, обработку и утилизацию отходов от использования товаров.

Нормативные документы с формулами расчета опубликованы на странице, посвященной РОП, на сайте РЭО. Ознакомиться с ними можно по ссылке.