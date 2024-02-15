Экология 15 февраля 2024, 11:25 РЭО назвал регионы Сибири с низкими темпами создания объектов ТКО РЭО

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Алтайский и Красноярский края, Омская область оказались в списке сибирских регионов с низкими темпами создания современных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с главами субъектов Сибирского федерального округа (СФО).

«В Красноярском крае реализация мероприятий дорожной карты идет со значительным отставанием от имеющихся планов. Отставание до года от планов мы фиксируем в Омской области и Алтайском крае. Личное участие новых руководителей в Красноярском крае и Омской области позволяет нам рассчитывать на наверстывание возникшего отставания», — заявил Денис Буцаев.

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Также с учетом поручений зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко гендиректор РЭО и глава Республики Хакасия определили порядок действий по созданию объектов в регионе. Работа идет с опережением графика, указал Денис Буцаев.

РЭО подписал дорожные карты по реализации инфраструктурных проектов со всеми регионами СФО. Наибольшими темпами двигается работа в Кемеровской области, где, по оценкам РЭО, создание всех необходимых мощностей по обработке и переработке отходов завершат в 2026 году.

«Хотелось бы отметить слаженную совместную работу с Иркутской, Новосибирской, Томской областями, Республикой Алтай и Республикой Тыва. Отмечаю, что залогом успешности реализации совместных мероприятий является личная вовлеченность руководителей данных регионов», — подчеркнул глава РЭО.

На совещании с главами регионов Сибири Виктория Абрамченко сообщила, что СФО отстает по запланированным показателям обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), и назвала это недопустимым.

«Утилизация — это ключевой показатель. В округе он всего два процента. И по этому показателю округ занимает последнее в Российской Федерации место. Соответственно, первое место он занимает по захоронению отходов. И это недопустимо, коллеги. Доля направленных на обработку отходов ниже на 30 процентов, чем среднероссийские показатели. И по этому параметру округ занимает предпоследнее место, на последнем — Дальневосточный федеральный округ», — сказала вице-премьер.

Для достижения показателей по обработке 100% твердых коммунальных отходов и снижения захоронения в 2 раза до 2030 года, согласно Указу № 474, в регионах СФО необходимо создать более 4,4 млн тонн мощностей по обработке ТКО, более 1,5 млн тонн — по утилизации и более 2,3 млн тонн — по захоронению.

«Объем инвестиций для создания объектов в СФО оценивается в 78,5 млрд рублей. Создание инфраструктуры по обращению с ТКО на труднодоступных территориях зачастую неэффективно и дорогостояще. Это связано с малыми объемами образования отходов и спецификой геоклиматических условий», — пояснил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Проблема таких территорий заключается в отсутствии круглогодичного транспортного сообщения. При такой специфике обеспечить вывоз ТКО в сроки, установленные санитарным и экологическим законодательством невозможно. Вероятно, ситуацию поможет исправить закон о труднодоступных территориях.